Correre e meditare al contempo è possibile e fa a anche bene! Si sta diffondendo questa nuova tipologia di allenamento che prevede degli esercizi ben precisi e riesce ad unire i benefici della corsa con quelli della meditazione.

Meditare mentre si corre può sembrare effettivamente molto strano ma si può eccome! Il Mindful Running ti insegnerà proprio questo, beneficiare della corsa godendo contemporaneamente della meditazione. Mindful Running. Corri, medita, esercitati con questo allenamento!

Scopri cosa vuol dire correre meditando!

Questa sarà una seduta di allenamento decisamente diversa. Potrai sviluppare grazie a questa metodologia un’acuta consapevolezza nel correre.

Il Mindful Runnig tiene attivi e in allenamento continuo mente e corpo. Spesse volte, se non sempre, durante la corsa, non riesci proprio a tenere a bada il groviglio di pensieri che occupano la mente. Se ti dicessimo che puoi liberartene e metterli a tacere per un po? Svuotare la mente non è così complicato come sembra.

Anche con l’aiuto di personal trainer specializzati, chi pratica costantemente la corsa troverà il suo stato di grazia acquisendo piena consapevolezza del proprio corpo.

Il punto focale è il respiro. Mediante la respirazione si riescono ad inviare dei messaggi al cervello e modulandola si trasmettono messaggi segnali attraverso i quali la mente reagirà in maniera differente. Un altro importante aspetto è la centratura sia fisica che mentale.

Questa connessa armonia tra respirazione, corpo, movimento e stato mentale viene chiamata flow, un momento nel quale tutto fluisce spontaneamente.

La corsa grazie ai suoi movimenti ripetuti e ritmici crea inoltre uno stato meditativo ed è l’ideale per chi ha bisogno di meditare ma non riesce proprio a stare fermo!