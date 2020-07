La bella stagione non ti invoglia solo ad uscire di più ma ti regala inoltre quel pizzico di voglia per dedicarti all’attività fisica. Arriva anche il momento di rimetterti in sella, pedalare e godere dei paesaggi. La bicicletta è da sempre uno di quei passatempo rilassanti e un pretesto per immergersi, se si può, nella natura.

Fare sport ti fa sentire bene e se ti piace pedalare non puoi non essere al corrente di tutti i benefici che la bicicletta riesce a darti. Bicicletta: tutti in benefici di pedalare all’aria aperta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Abbigliamento estivo sportivo per correre e camminare | Consigli utili

Andare in bici e godere di tutti i benefici

Andare in bici non è solo un vantaggio per il tuo corpo, conferisce anche benessere allo spirito. Ti dona di fatto un senso di libertà e leggerezza al contempo. La prima cosa da fare se si possiede una bici e prima di rimettersi in marcia e prendersi cura della bicicletta stessa.

Dopo questa lunga fase di pandemia avrà sicuramente bisogno di essere rimessa in sesto per ridurre al minimo il rischio incidenti. Inizia con distanze brevi, senza affanno e in maniera moderata.

Fatta questa premessa dedichiamoci ora ad elencare tutti i benefici che ti porterà rimetterti in sella.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 10.000 passi al giorno | Scopri come farli e perché starai meglio!

Pedalare è prima di tutto un’attività aerobica che dona benefici fisici scientificamente testati. Ti basta pedalare 20 minuti o mezz’ora per sentirti più in forma.

Andare in bicicletta fa bene e non solo alla tua forma fisica!

Puoi considerare anche di andare a lavoro o in qualsiasi luogo tu debba raggiungere in bici. Fa bene al tuo cuore poiché questo, se pedalerai tutti i giorni, quindi a cadenza regolare, diverrà più grande e sarà in grado di contenere più sangue, aumenterà la capillarizzazione dei muscoli e farà meno fatica. In questo modo non farai che ridurre il rischio di infarti e ipertensione.

Favorisce una tonificazione generale di tutto il corpo. Ad esempio, se lavori sulla spinta, facendo salite brevi ed esplosive aumenterai la resistenza e potrai rassodare i glutei. La bici rigenera anche la tua mente ma soprattutto può aiutare a dimagrire, basterebbero 20 minuti al giorno tutti i giorni.

Ti aiuterà sicuramente a dormire, qualsiasi attività fisica, inclusa la bici, ti fa riposare meglio, in caso di stati ripetuti di insonnia ti farà senza dubbio notare un gran miglioramento.