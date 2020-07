Per una ricetta così non ti farai problemi ad accendere il forno per un tempo minimo anche in piena estate. Con le melanzane sai che puoi farci davvero di tutto. Una verdura così versatile che è sempre un piacere cimentarsi in ricette sempre nuove.

Forse già conosci le frittelle di melanzane, le melanzane alla parmigiana, le pizzette di melanzane, ma ciò che a noi oggi interessa di più è la PANATURA. Senza aggiungere uova e senza friggere ti parliamo di una ricetta super e rapida. Melanzane al forno: panate, facili da preparare e SENZA UOVA.

Melanzane senza sensi di colpa SENZA uova AL FORNO e con pan grattato di mais

Ottimo alternativa per la stagione estiva quando vuoi preparare qualcosa da portare fuori, da mangiare al mare, per una gita fuori porta, puoi congelarle, si mantengono in frigorifero per 2/3 giorni, sono pratiche perché puoi mangiarle anche con le mani. Un cibo semplice, sfizioso e anche genuine. Vedrai subito perché!

Lava e asciuga con cura le melanzane. Tagliale a rondelle e scegli prima se le preferisci con buccia o non. Affettale a rondelle belle spesse. Lo spessore deve essere di circa un centimetro.

Inizia a preparare la panatura. Prendi una ciotola e metti all’interno il pan grattato di mais (reperibile al supermercato, clicca qui per info!), aggiungi prezzemolo in abbondanza e aglio, entrambi tritati. Ancora, un pizzico di sale e due cucchiai di parmigiano, mescola il tutto.

Spennella poi le rondelle di melanzane con dell’olio extra vergine di oliva, in questo modo la panatura aderirà facilmente.

Per far sì che le melanzane vengano super croccanti, conviene farle cuocerle prima su piastra bollente su entrambi i lati per 5 minuti già panate. Ma il risultato sarà ottimo anche solo con il forno.

Quindi panale e disponile su una teglia ricoperta di carta forno per 5 minuti per lato a 180 gradi. Le melanzane al forno, senza uova e senza sensi di colpa sono pronte!