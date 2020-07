Birra non solo una bevanda | Scopri gli usi alternativi

La birra non è solo una bevanda, ma si può utilizzare per la cura della persona e per le faccende domestiche. Scopriamo gli usi alternativi.

La birra è una bevanda alcolica molto consumata in tutto il mondo, celebrata con eventi internazionali come il famosissimo OktoberFest.

E’ una bevanda alcolica che possiede diverse proprietà, ma non bisogna assolutamente esagerare. E’ la protagonista sulle nostre tavole quando siamo in compagnia di amici.

Non tutti sono a conoscenza dei possibili benefici della birra non solo per la cura dei capelli, ma anche per diverse faccende domestiche.

Noi di CheDonna.it, vi sveliamo i possibili usi alternativi della birra, dalla cura dei capelli a rimedi naturali per insetti.

Usi alternativi della birra: scopriamoli

La birra non è solo una semplice bevanda alcolica, ma un vero e proprio elisir di bellezza per curare i capelli e non solo. Scopriamo i possibili usi alternativi della birra.

Bellezza e cura dei capelli

-Rinforza i capelli: dopo aver fatto lo shampoo, applicare sui capelli la birra, massaggiate bene. Poi avvolgete i capelli in un asciugamano di cotone e lasciate riposare per 5 minuti.

–Schiarisce i capelli chiari: procedete come sopra, poi lasciate agire per 20 minuti, sciacquate con acqua tiepida.

-Trattare i capelli crespi: attenuare il crespo con la birra. Provate a miscelare in una ciotola un quarto di birra, 10 gocce di aceto di mele. Poi applicate sui capelli puliti, distribuite bene pettinando i capelli, poi procedete con lo shampoo.

-Idratare i capelli secchi e spenti: preparate un impacco. Miscelare una mezza tazza di succo di limone con mezzo bicchiere di birra, applicate sui capelli e lasciate agire per 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e procedete con lo shampoo.

Faccende domestiche

-Smacchiatore: macchie ostinate su vestiti? Applicare su una spugna un pò di birra e strofinate sulla parte macchiata fate asciugare.

-Lucidare pentole e padelle: grazie al livello di acidità, aiuta a far brillare le pentole e le padelle sia in acciaio che in rame.

– Pulire il legno: si può definire un detergente naturale che pulisce e lucida i mobili. Applicate un pò di birra su un panno umido, darà nuova vita e un nuovo aspetto ai vostri mobili di casa.

-Allentare bulloni arrugginiti: grazie agli acidi in essa contenuta, va a sciogliere l’ossido dalle viti. Basta versare direttamente la birra sulle viti e lasciate agire per qualche minuto.

– Mantiene verde il prato: gli zuccheri fermentati della birra, vanno ad agire fertilizzante naturale per le piante e i prati in genere. Inoltre è in grado di eliminare i funghi, così l’erba sarà di colore verde intenso.

-Allontana insetti: provate a riempire un bicchiere con della birra e lasciate fuori al terrazzo. Il profumo e l’odore dello zucchero attirerà gli insetti, che cadranno nel bicchiere.

–Allontana le lumache nel giardino: se desiderate dire bye bye alle lumache dal giardino, provate a versare la birra sul prato. Deve penetrare in profondità, altrimenti evapora rapidamente, le lumache saranno attirate dal profumo della birra e rimarranno intrappolate.