Bere birra può voler dire inclinare il peso forma, impariamo quindi a berla in modo corretto. Non rischiare di eccedere in quanto a calorie è possibile, basta individuare le quantità per scoprirne poi l’apporto calorico. La birra ci fa ingrassare o no?

Scopriamo quanta birra possiamo bere e quale per non rischiare di metter su peso. Con ne sono davvero moltissime in commercio e spesso non sappiamo quale scegliere per recare meno danno possibile al nostro peso forma. Scopri quante calorie ha la birra. Fa ingrassare? Alleata della linea o no?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Birra | 10 benefici per la salute scientificamente provati

Una delle bevande più famose e consumate | Ma quante calorie ha? Fa davvero ingrassare?

La birra è largamente consumata, fresca in estate ma non manca nelle altre stagioni. Ne esistono innumerevoli varianti, ognuna con la proprio fragranza, il suo personalissimo aroma. La gamma delle birre artigianali desta sempre l’attenzione dei più esperti che amano degustare tipologie differenti di luppolo di volta in volta.

La birra si origina dalla fermentazione alcolica dei mosti che vengono successivamente aggiunti a malto, frumento, orzo, con un preciso quantitativo di acqua e lievito il tutto poi alla fine viene aromatizzato dal tradizionale luppolo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cosa cucinare con la birra: 5 ricette originali e gustose – VIDEO

La birra è da sempre una bevanda buona e dissetante. La birra inoltre non possiede soltanto un certo quantitativo di calorie ma anche altrettante proprietà nutritive come il potassio, i sali minerali e le vitamine.

Nella composizione della birra troviamo infatti sodio, ferro, dei grassi solidi, delle proteine, calcio, vitamina A, vitamina C, fosforo, tutti elementi che rendono un bicchiere di birra, soprattutto artigianale, vantaggioso per la nostra salute.

Se mettiamo a paragone la birra con altre bevande alcoliche quali vino e tutti quei famosissimi cocktail che spesso vengono consumati nei lounge bar, composti da più alcolici insieme e frutta, la birra si aggiudica un contenuto di calorie decisamente inferiore. Entriamo nello specifico:

un bicchiere di birra da 100 ml, con una gradazione alcolica bassa, quindi intorno ai 3,5% possiede soltanto 35 calorie.

un bicchiere di vino rosso con una gradazione media del 12% contiene 75 calorie.

Possiamo quindi affermare che se consumata in dosi piccole o medie e a bassa gradazione, la birra può essere tranquillamente inclusa nel nostro sgarro settimanale, oppure di tanto in tanto durante la settimana.