Will Smith e Jada Pinkett-Smith | Confessione finale: tradimento sì o no?

Sono passati alcuni giorni da una delle chiacchierate più difficili che Will Smith abbia mai dovuto affrontare eppure la rete sembra non averne ancora abbastanza.

Ormai lo sappiamo, dal “tavolo rosso” di Jada Pinkett-Smith possono arrivano ad ogni momento nuove e scioccanti rivelazioni.

È di ormai una settimana fa la puntata nella quale la coppia d’oro di Hollywood ha deciso di affrontare a viso aperto una coraggiosa discussione su un argomento molto privato: il tradimento analizzato più volte anche da noi che vi abbiamo, tra le altre cose, spiegato se è il caso o meno di confessare l’adulterio.

Con una mossa che sa molto di marketing, i due attori hanno deciso di confrontarsi pubblicamente, durante una puntata del famoso show Red Table Talk condotto da Jada Pinkett-Smith, su alcune indiscrezioni che erano state rilasciate dal rapper August Alsina in merito allo stato di matrimonio della coppia.

Indiscrezioni che parlavano di una vera e propria relazione nata tra Jada (48 anni) e August (27 anni) con la benedizione di Will mentre, in un momento di bisogno, il giovane rapper si trovava ospite a casa della coppia.

Queste dichiarazioni, più volte smentite dai coniugi Smith, hanno trovato però conferma durante la chiacchierata a cuore aperto che i due hanno deciso di sostenere davanti ad un numero impressionante di spettatori (più di quindici milioni solo nelle prime ventiquattro ore di messa in onda).

Will Smith: “Un coinvolgimento? Una relazione!”

La conversazione non è andata proprio liscia come l’olio e le rivelazioni di Jada hanno scatenato l’ironia della rete.

Alla richiesta di Will di dire ad alta voce la verità Jada ha infatti risposto: “Sì, sono rimasta coinvolta con August” . Il marito l’ha subito corretta, dicendo: “Un coinvolgimento? Una relazione!”.

Le rivelazioni di Jada hanno infatti confermato che la “scappatella” non fosse tale; Jada ed August hanno avuto una vera e propria relazione, sebbene avvenuta in un momento di separazione consensuale tra i due coniugi.

La conferma non deve aver fatto proprio piacere a Will, che nei giorni precedenti aveva anche dovuto smentire le dichiarazioni del rapper sull’aver dato la propria benedizione alla relazione extra coniugale.

L’imbarazzo palpabile tra i due e la difficoltà di questa conversazione hanno contribuito a farla rimbalzare ovunque nel web, dove su tutti i maggiori social sono già milioni le battute e le parodie.

A peggiorare la situazione e la preoccupazione dei fan sono stati anche l’aspetto abbattuto di Will durante la puntata e la battuta finale (da molti giudicata di cattivo gusto) con i quali i due si sono giurati un “matrimonio cattivo per sempre” (“bad marriage for life”) parafrasando il titolo del terzo ed ultimo capitolo della fortunata saga cinematografica “Bad Boys”.

Insomma, i commenti e le analisi si sono sprecati ma insieme alle critiche ed alle prese in giro molte voci si sono alzate per difendere il candore e la sincerità dei due attori.

Sono stati molti anche i pareri positivi che sostengano come adesso che tutte le carte sono scoperte ed i due si siano parlati sinceramente, il loro ventennale matrimonio (per il cui anniversario ricordiamo ancora oggi la commovente dedica di Will Smith alla moglie) è diventato e rimarrà più forte che mai.

Federica Caliendo