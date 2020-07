Will Smith 4 anni fa è stato tradito dalla moglie Jada quando la loro relazione sembrava alla fine. Ora lei confessa tutto sul web

Will Smith tradito dalla moglie Jada Pinkett e tutto il mondo l’ha scoperto in diretta, via Facebook. La donna infatti ha confessato quello che era successo durante il ‘Red Table Talk’, un format di interviste che conduce via social. Ospite speciale questa volta c’era il famoso marito ed è arrivato anche lo scoop. Quattro anni fa, quando la coppia era in piena crisi, lei sei è lasciata andare con il rapper August Alsina (21 anni in meno), ma è stato solo un attimo.

In realtà il primo a raccontare la storia era stato Alsina una settimana fa su Instagram. Inizialmente Jada aveva negato tutto ma ora ha deciso di uscire allo scoperto. All’epoca la coppia era separata in casa e stava ospitando il rapper, amico del figlio Jaden. Una vera relazione, come ha ammesso la donna, e inizialmente non ha provato sensi di colpa perché voleva sentirsi bene ed era molto che non lo faceva. Poi però la crisi è rientrata e la relazione è finita. “In realtà abbiamo entrambi fatto errori – ha concluso lui – e abbiamo provato tutto per poter rimanere distanti. Ma ci siamo resi conto che non era possibile”