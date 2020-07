Federica Nargi | Lady Matri incantevole in Puglia, la foto al mare

Federica Nargi conquista i followers con uno scatto invitante e prorompente ad Ostuni. La modella e showgirl è in vacanza in Puglia e la salute non manca, così come il fascino, nelle sue forme generose e particolarmente affascinanti.

Federica Nargi è una fra le tante personalità vip che ha scelto di passare le vacanze estive in Italia, particolarmente gettonata la Puglia (dove sta trascorrendo le ferie anche Ludovica Pagani). Lady Matri, infatti, appare raggiante sui social. Il merito è della “città bianca”: Ostuni è fra le mete più ambite specialmente nel periodo estivo.

Grande merito va ai suoi panorami, alle sue spiagge, al mare cristallino e alle persone che la popolano: sempre disponibili e gioviali, al netto di qualche eccezione che è possibile riscontrare ovunque. L’educazione, talvolta, non ha la bussola e qualcuno, di tanto in tanto, si perde. Chi, invece, sa sempre come ritrovare il sorriso è proprio la Nargi che approfitta delle belle giornate per crogiolarsi sotto i raggi del sole che corroborano una pelle splendida.

Federica Nargi, il bikini rosso accende i fan su Instagram

Non mancano gli scatti in costume, quindi, che poi la modella e showgirl posta sui social. Instagram, da quando è andata in vacanza, è tutto un bollore e non c’entrano le temperature a cui – per forza di cose – è sottoposto anche lo smartphone della bella trentenne romana. La “colpa” – per così dire – è anche e soprattutto del personale mozzafiato della Nargi.

L’ex conduttrice di “Colorado” si mostra sognante e sensuale con un costume rosso fuoco che accende la passione dei più affezionati, compreso suo marito, il celebre calciatore Alessandro Matri. La celebre romana non teme confronti e, in parte, dal punto di vista fisico non ne ha. I tratti riconducono ad un corpo impeccabile, cesellato grazie a sacrifici e allenamento con pazienza e tanto sudore. Ogni sforzo, però, è ripagato dalla gioia dei fan nel vederla sempre più a proprio agio muoversi sinuosamente con la grazia di chi riesce a sorprendere con la forza d’uno sguardo. Anche se qui, di occhiata, ne sarà ‘sfuggita’ più di qualcuna. Oneri e onori della virtù più rara e ambita: la bellezza, che va di pari passo con fascino e classe. Un trittico su cui la Nargi può senz’altro contare.

Visualizza questo post su Instagram ♥️🐚♥️🐚 @goldenpointofficial #summertime #goldenpoint #summer2020 #adv 🦀 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 11:52 PDT

