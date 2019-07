Federica Nargi, fan in delirio per le foto in bikini: video

Federica Nargi manda in delirio i fans pubblicando le foto in cui, sulle spiagge di Formentera, sfoggia un fisico mozzafiato in bikini, video.

Mamma di Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019, Federica Nargi incanta i fans. Su Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia pubblica foto in cui indossa dei bikini che mettono in risaòto il fisico mozzafiato che madre natura le ha donato. Nonostante abbia partorito da pochi mesi, sul corpo della Nargi, non c’è alcun segno delle due gravidanze. Bellissima, raffinata e con le curve assolutamente perfette, Federica Nargi è stata eletta dai fan la più bella in assoluto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI