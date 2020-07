Ilary Blasi | Relax e baci appassionati con Totti a Capri – FOTO

Ilary Blasi in vacanza tra Capri ed Ischia con Francesco Totti, la coppia si è concessa qualche giorno in tranquillità senza figli. Romanticismo, tenerezze e tante risate.

Ilary Blasi incanta fra Capri ed Ischia, non solo la bellezza della conduttrice ad ammaliare i followers di Instagram che restano esterrefatti nel vedere i primi contributi delle vacanze che l’ex letterina sta facendo al fianco di Francesco Totti. Stupisce, infatti, la complicità della coppia che, dopo anni di unione, risulta essere ancora unita e affiatata come i primi tempi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabrizio Moro | Tatuaggi, muscoli e barba incolta: uno spettacolo – Foto

Una piccola “fuga d’amore” per l’ex calciatore della Roma – ora talent scout e procuratore di talenti – e la presentatrice che hanno scelto i panorami più belli della nostra Penisola per trascorrere qualche giorno di relax, coccole e tenerezze lontano da figli, impegni di lavoro e stress. Colpisce l’avvenenza della Blasi che non si risparmia facendosi immortalare in barca: le pose sono quelle di una vera e propria diva in grado di esaltare gli affezionati (marito compreso) con la sua bellezza estetica e caratteriale.

Ilary Blasi e Francesco Totti, coccole a Capri: la coppia in barca conquista i followers

Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Inoltre, qualche sorriso ha strappato anche la scena che li ha visti protagonisti a bordo di un pattino, remando come una ‘coppia qualsiasi’ nel mare di Ischia lontano da sguardi indiscreti. Fin quando il bagnino – visibilmente incredulo nell’incontrarli isolati fra le onde – gli ha dato un passaggio fino alla boa di riferimento su cui era ancorato il tender che gli ha permesso di tornare in barca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nuovo amore per Raffaella Fico | Video

Gli scatti hanno suscitato l’ilarità dei followers che avrebbero pagato qualunque cifra per trovarsi al posto del fortunato bagnino. Dopo questa parentesi privata e, per certi versi, più intima, Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a tornare a Roma per proseguire le vacanze con la famiglia. Alla volta di Sabaudia, infatti, li attendono amici, parenti e nuove conoscenze fra qualche scambio a padel, relax in spiaggia e tanto divertimento insieme ai propri figli. Chissà che la famiglia, poi, non possa allargarsi ulteriormente. In fin dei conti, queste giornate romantiche potrebbero aver dato i “frutti” sperati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Johnny Depp | L’assistente contro Amber Heard: “È sociopatica”