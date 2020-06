Wanda Nara | Décolleté da urlo su Instagram conquista i followers – FOTO

Wanda Nara incanta gli affezionati su Instagram con l’ultima foto postata in cui mostra un décolleté prorompente e uno sguardo ammaliante. Lady Icardi si prepara ad un’estate bollente.

L’estate sta per arrivare e, come canta Renato Zero, la speranza è che ci siano nuove spiagge. Infatti, sotto l’ombrellone, sarà possibile (con tutti gli accorgimenti del caso vista la pandemia da COVID-19 in atto) sfoggiare il proprio fisico perfetto oppure leggermente più rotondo agli occhi degli altri bagnanti: gli stabilimenti, quindi, saranno le nuove passerelle dove mettersi in mostra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | Lady Icardi fascinosa dopo l’allenamento, la foto è virale

Tuttavia, nell’era dei social media, è possibile dare il via ad una nuova stagione anche con una semplice foto fra le mura di casa. È quello che ha fatto, fra gli altri, anche Wanda Nara che non ha resistito a mettere in evidenza le proprie grazie per un saluto particolare ai fan: “Hola rubia”, si legge in argentino. La didascalia introduce una chioma bionda che si posa su uno sguardo profondo, per poi cedere il passo ad un décolleté prorompente. Non è in costume, stavolta, ma lady Icardi – a modo suo – fa sapere che la bella stagione sarà l’occasione per altri scatti bollenti.

Wanda Nara conquista i followers con il suo décolleté: foto bollente su Instagram

Il panorama, spesso, può fare la differenza: che siano le Maldive, il Duomo di Milano o la Torre Eiffel di Parigi – dove abitualmente capita per seguire il marito Mauro Icardi in Francia con il PSG – il risultato non cambia. Wanda Nara sa come conquistare il cuore (e non solo) dei fan. In attesa di vederla coinvolta in nuovi progetti televisivi, lady Icardi si gode le meritate vacanze che saranno sicuramente all’altezza del fisico mostrato. Ogni occasione sarà utile per scoprire e scoprirsi in quest’estate sui generis, ma sempre e comunque tanto attesa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara | Mattinata bollente per lady Icardi, che fisico in bikini – FOTO

I mesi voleranno per via del divertimento e del relax che la stagione impone, ma l’argentina potrà sempre contare sull’affetto e il sostegno dei propri followers che non mancano mai di ricordarle quanto la sua avvenenza e sensualità sia un toccasana in giornate come queste dove si comincia a respirare un’aria nuova, ma le vecchie (e buone) abitudini non cambiano. Wanda Nara si conferma, da qualche anno, il più bel “tormentone” estivo in circolazione.

Visualizza questo post su Instagram Hola Rubia 👱🏻‍♀️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Giu 2020 alle ore 1:50 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Wanda Nara Instagram | Show bollente per il nuovo tatuaggio