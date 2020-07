Adriana Volpe | Dopo il flop Costanzo la difende: “Ci vuole tempo”

Adriana Volpe non sta facendo ascolti memorabili su TV8 ma c’è ancora chi crede ancora ciecamente in lei: Maurizio Costanzo ha parlato di lei nella sua rubrica.

Adriana Volpe è ormai un personaggio ricorrente sui social di chi è appassionato di gossip e di chi segue costantemente gli avvenimenti televisivi. La conduttrice, dopo essere stata costretta a rinunciare a lavorare in RAI a causa dei continui e ormai arcinoti scontri con Giancarlo Magalli, avrebbe voluto approdare in Mediaset dopo aver ottenuta una grande approvazione dal pubblico del Grande Fratello VIP.

Purtroppo nella riorganizzazione del palinsesto televisivo delle principali reti televisive nazionali Adriana non ha trovato posto e, come annunciato nelle scorse settimane, si è dovuta “accontentare” di un format piuttosto collaudato e poco originale su un’emittente che Magalli si è divertito e definire “minore”.

Il problema è che, nonostante tutti gli annunci entusiastici da parte della Volpe, e nonostante tutti i siparietti social costruiti con il suo collega Alessio Viola per allontanare le voci secondo cui i due fossero già in contrasto, il programma non è decollato.

Oltre ad aver attirato l’ironia di Giancarlo Magalli, i risultati piuttosto scarsi di Ogni Mattina hanno anche sollevato molte perplessità tra i telespettatori, alcuni dei quali hanno addirittura scritto a Maurizio Costanzo su Nuovo.

Perché Maurizio Costanzo continua a difendere Adriana Volpe?

Per Costanzo quello di Adriana Volpe non è ancora un flop

Maurizio Costanzo conosce perfettamente i meccanismi televisivi e quelli che regolano il rapporto che si instaura un personaggio dello spettacolo e il suo pubblico di riferimento.

Proprio sulla base di questa lunghissima esperienza Costanzo è stato in grado di dare, in merito alla vicenda professionale di Adriana Volpe, un parere fuori dal coro, molto lontano da quello di molti telespettatori e da quello estremamente ironico di Giancarlo Magalli.

A sollevare il problema nella rubrica che Costanzo segue su Nuovo, è stata una telespettatrice di Savona che ha sottolineato diverse criticità del programma della Volpe. Innanzitutto Ogni Mattina sarebbe un classico format – contenitore modellato sulle stesse linee guida a cui si ispirano programmi come Mattino 5 e La Vita in Diretta.

Mancherebbe, secondo la telespettatrice, una ventata di novità che possa conquistare il pubblico e convincerlo a preferire il programma di TV8 a quello di reti più blasonate.

Secondo Maurizio Costanzo invece, i deludenti dati d’ascolto ottenuti finora dal carrozzone di Ogni Mattina sono perfettamente normali, dal momento che si tratta di un programma ancora agli inizi e a cui i telespettatori devono ancora affezionarsi.

I telespettatori, infatti, soprattutto coloro che non lavorano nelle prime ore del mattino e che quindi sono per lo più casalinghe e pensionati, sono generalmente persone abitudinarie che impiegano tempo per costruirsi delle nuove routine e concedere una possibilità alle novità televisive.

Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, la quale ha dovuto impiegare molto tempo prima di ottenere la fiducia dei telespettatori che per i vent’anni successivi avevano seguito con affetto e attenzione il programma della Clerici.

Proprio per questi motivi, Maurizio Costanzo è molto morbido nel suo giudizio sul programma di Adriana Volpe, per la quale nutra un’altissima stima.

“Porta sempre il sorriso nelle case di chi la segue, ama la sua famiglia e sa gestire le dirette: tutte ottime qualità che sarebbe un peccato se non fossero sostenute dal pubblico” Porta sempre il sorriso nelle case di chi la segue, ama la sua famiglia e sa gestire le dirette: tutte ottime qualità che sarebbe un peccato se non fossero sostenute dal pubblico” ha sottolineato Costanzo, il quale vede in questa nuova avventura televisiva di Adriana un possibile trampolino di lancio per giungere di nuovo nelle reti maggiori potendo aggiungere al curriculum la conduzione di un altro programma.

Se da una parte il sostegno di Maurizio Costanzo è un toccasana per Adriana Volpe e per Ogni Mattina, la conduttrice ha dovuto vedersela anche con le recenti punzecchiature che sono arrivate da Giancarlo Magalli, e lo ha fatto … con un’emoticon!

La previsione di Costanzo è corretta? Ad Adriana Volpe basterà soltanto un po’ di tempo per conquistare una fetta di pubblico affezionata?