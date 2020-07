Yogurt al limone e curcuma per dimagrire

Ci sono molti segreti per dimagrire e uno è legato alla bevande energetiche che consumano grassi come lo yogurt al limone e curcuma, vi stupirà

Lo yogurt al limone è la bevanda ideale per dimagrire. Soprattutto per chi sente la necessità di sciogliere il grasso addominale e avere un corpo tonico. Attenzione però, non è un rimedio magico ma deve essere sempre associata ad una dieta equilibrata e corretta. Non sostituisce infatti nessun pasto, ma piuttosto è il giusto modo per concludere una giornata.

Un metodo per perdere peso in maniera assolutamente naturale e senza grandi sacrifici, anche perché alla fine è pure buona. La combinazione tra yogurt e limone è vincente. In più c’è la curcuma, ricca di una sostanza antinfiammatoria e antidolorifica ma che aiuta anche a ridurre il colesterolo.

In più è in grado di favorire la digestione e contrasta i radicali liberi oltre ad avere poteri antitumorali. Se poi associate alla curcuma anche una macinata di pepe nero e un goccio di olio, aumenterete la capacità di assorbire tutti i suoi principi attivi.

Con questo yogurt potrete ottenere risultati efficaci già in pochi giorni. Infatti lo yogurt mescolato al limone è il rimedio ideale per la nostra linea, in qualsiasi momento dell’anno e aiutare a perdere peso. E funziona soprattutto in quelle donne che faticano a perdere peso e non vogliono affidarsi a medicinali.

Yogurt al limone e curcuma, la preparazione

Per quanto tempo dovete assumere lo yogurt al limone e curcuma? In genere il periodo indicato è di due settimane, ma non di più. In questo modo abituerete il corpo a questa bevanda energetica e salutare. Ma un uso eccessivo può produrre effetti collaterali fastidiosi.

Dovete consumarlo circa mezz’ora prima di coricarvi e dopo averlo bevuto non dovete mangiare o bere altro. Così le proprietà benefiche dello yogurt mescolato al limone e della curcuma potranno agire durante la notte e al mattino vi sveglierete con un’altra energia.

Yogurt con limone e curcuma

Ingredienti:

3 cucchiai di yogurt

mezzo bicchiere di succo di limone

1 cucchiaino di curcuma

Preparazione:

Molto semplice avete sotto mano una bevanda a base di yogurt al limone e curcuma.

In una tazza mescolate lo yogurt con il succo di mezzo limone filtrato e il cucchiaino di curcuma. Girate bene per amalgamare gli ingredienti e poi bevetelo a piccoli sorsi.

