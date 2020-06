La Prova Del Cuoco chiude | Elisa Isoardi conferma: “Ormai lo sanno tutti”

La Prova Del Cuoco chiuderà per sempre. A confermare la notizia è stata Elisa Isoardi durante la diretta del 15 giugno.

La Prova Del Cuoco, non è di un certo mistero, da qualche tempo era diventato il protagonista di numerose indiscrezioni, Indiscrezioni che lo vedevano non confermato per la messa in onda di settembre, cancellandolo in maniera definitiva dopo numerosi anni dal suo debutto.

Qualche ora fa è arrivata la conferma, purtroppo, che il programma in questi giorni scriverà i capitoli finali della sua messa in onda. Ad annunciare la notizia è stata la padrona di casa Elisa Isoardi che, in collegamento con sua madre, ha confermato la cancellazione dello show dai palinsesti rai.

“Ieri mia madre mi ha chiamata e mi ha chiesto preoccupata che fine farò” ha rivelato la conduttrice. “Si riferiva al mio futuro professionale, visto che non andremo più in onda a settembre” ha proseguito Elisa annunciando la chiusura del programma. “Diciamolo, tanto è inutile nasconderlo. Il programma chiude, ormai lo sanno tutti”

Elisa Isoardi ha annunciato la chiusura della prova del cuoco. Una notizia che ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo che non pensava alla chiusura ma sperava nel ritorno di Antonella Clerici come padrona di casa.

Elisa Isoardi conferma la chiusura de La Prova Del Cuoco | Claudio Lippi interviene: “Dite quello che volete”

Elisa Isoardi, come anticipato, ha confermato la chiusura de La Prova Del Cuoco. Anche se non ha potuto nascondere un certo dispiacere nel comunicare di tale notizia al suo pubblico. Anche se ci ha tenuto a precisare che si ritiene una donna fortunata perché è riuscita a fare il lavoro che più ama.

“Nonostante tutto mi ritengo molto fortunata” ha ammesso la conduttrice, di recente tra l’altro si è parlato di un suo imminente matrimonio. “Scrivere tutti i commenti che volete, io me ne frego” ha esordito invece Lippi.

“La vera bellezza di Elisa è quella che ha dentro di sé, ve lo garantisco ed è ciò che mi sento di dire in questo momento” ha concluso.

Claudio Lippi ha difeso Elisa Isoardi, facendo probabilmente riferimento a tutti i commenti negativi che riceve sul web da quando ha iniziato la conduzione del programma.

La prova del cuoco chiude i battenti e il pubblico del piccolo schermo è dispiaciuto nel vedere che un programma che ha fatto la storia avanzare sempre di più verso la fine.