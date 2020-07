Uomini e Donne | Pamela Barretta dopo la storia con Enzo Capo: “Ho paura”

Uomini e Donne | Pamela Barretta, recentemente intervistata dal magazine dedicato al Trono Over di Maria De Filippi, ha confidato della sua difficoltà di innamorarsi di nuovo dopo la delusione con Enzo Capo.

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne. La dama aveva scelta di lasciare il programma per intraprendere una storia, lontano dalle luci delle telecamere, con il cavaliere Enzo Capo.

Dopo qualche tempo, purtroppo, la loro relazione non è andata come sperato in quanto i due hanno deciso di separare le loro strade. Pamela, intervistata dal magazine dedicato al programma, ha spiegato che dopo la fine di questa storia non se la sente di conoscere un nuovo amore, mentre il suo ex sembra aver voltato pagina, nonostante al momento crede di aver trovato l’uomo giusto nella figura di Giovanni Villa, noto anche lui al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi.

“Io e Giovanni abbiamo trascorsi alcuni giorni insieme, ma non eravamo da soli” ha rivelato Pamela Barretta dopo la storia con Enzo Capo, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo sulla loro storia. “Con noi c’era anche Cristina Incorvaia, che ha preso anche lei parte al programma” ha aggiunto.

“Da quel momento continuiamo a sentirci tutti i giorni, ma almeno per il momento da parte mia c’è soltanto una bella amicizia” ha spiegato la dama. “Da quando io Enzo ci siamo lasciati, non me la sento di iniziare ora una nuova relazione e non nascondono di non essere pronta. Ho paura di avere una nuova delusione“ ha proseguito l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Giovanni potrebbe essere l’uomo al giusto, ma arrivato al momento sbagliato”.

“Lui è un uomo serio, presente e buono. In questo periodo mi sta vicino, ma lo fa in maniera del tutto rispettosa. Per non parlare che ha un ottimo rapporto con le mie amiche” si è lasciata andare Pamela. “Ma nonostante tutto una parte di me è ancora bloccata, anche se possiede tutte le caratteristiche che io voglio in un uomo” ha aggiunto. “Magari con il tempo riuscirò ad aprire di nuovo il mio cuore, ma ora non me la sento proprio”.

“Non ho paura ad ammettere che Giovanni potrebbe essere l’uomo della mia vita“ ha concluso Pamela. “E’ un ottimo padre, è un uomo protettivo che al tempo stesso sa ascoltare, ma non posso comandare al mio cuore” ha aggiunto la dama. “Era da tempo che non provavo sensazioni del genere, ma ora per me è difficile pensare ad una nuova relazione”.

Pamela Barretta di Uomini e Donne si sbilancia su suo figlio: “Farei qualsiasi cosa per lui”

Pamela Barretta, sempre durante il corso dell’intervista al magazine di Uomini e Donne, si è anche lasciata andare per la prima volta, parlando del suo rapporto con il figlio Simone, che ora ha 19 anni.

La dama del Trono Over ha ammesso che loro due hanno un ottimo rapporto, che lei riesce a ricoprire sia il ruolo di madre ma al tempo stesso anche quello di migliore amica. I due, infatti, hanno un legame così stretto che lui riesce a confidarsi con lei anche su episodi che riguardano la sua vita sentimentale.

“Quando è nato mio figlio Simone, mia madre era già diventata nonna. Non era la prima volta” ha ammesso Pamela. “Devo ammettere che nonostante fossi giovane quando sono diventata mamma, lei mi ha sempre lasciato la massima libertà anche se mi ha aiutata tantissimo” ha aggiunto la Barretta. “Simona la considera una seconda mamma, lui è innamoratissimo di lei”.

“Mio figlio è la mia vita e farei qualsiasi cosa per lui” ha ammesso la dama, che di recente ha sbottato sul suo profilo Instagram. “Per lui sono arrivata anche ad interrompere una relazione che per me era molto importante. L’ho troncata perché il mio ex voleva creare un qualcosa con me, ma senza includere il mio ruolo di madre” ha ammesso Pamela Barretta dopo Uomini e Donne.

“Con gli uomini che ho frequentato sono sempre stata chiara: senza mio figlio non vado da nessuna parte” ha ammesso. “Io sono convinta che se qualcuno è davvero innamorato di te, ti accetta nella sua vita senza imporre alcun limite e ti prende così come sei, con tutto il pacchetto completo”.

“Io con lui sono una mamma mamma, ma al tempo stesso mi percepisce anche come una sua amica” ha rivelato Pamela Barretta su suo figlio Simone. “Non posso nascondere che mi fa molto piacere il suo iniziarsi a confidare con me. Ad esempio c’è stata una piccola crisi con la sua fidanzata e lui si è aperto” ha confidato la dama. “Io gli ho fatto capire alcune cose e gli ho dato consigli preziosi. Da quel momento mi racconta tutto ciò che riguarda la sua vita”.

Pamela Barretta del Trono Over, tra l’altro Enzo Capo ha ammesso di averla idealizzata, per la prima volta dal suo debutto a Uomini e Donne, si è aperta come non mai, mostrando inediti lati della sua vita.