Pasta con crema di melanzane in bianco | Un primo piatto invitante

Se siete alla ricerca di un primo piatto fresco e profumato, le pasta con crema di melanzane in bianco sono ideali

Le pasta con crema di melanzane in bianco sono un primo piatto saporito ma semplicissimo da preparare. Un condimento diverso dal solito per la nostra pasta e che potete adattare ad ogni tipo di formato. Quella corta è certamente ideale, ma possiamo utilizzarlo anche per un piatto di spaghetti, di tagliatelle o di bucatini.

La crema di melanzane in bianco è una preparazione furba. Oltre che per condire la pasta, può essere utilizzata per farcire crostini, torte salate oppure come antipasto. Ma soprattutto è un primo piatto che potete preparare in tutte le stagioni. D’estate la potete anche usare fredda per condire la pasta. In inverno calda.

Pasta con crema di melanzane in bianco, la ricetta

Come trasformare le pasta con crema di melanzane in bianco in un piatto ancora più ricco. Semplice, unite anche dei gherigli di noce oppure delle mandorle, sempre tostati.

Ingredienti:

400 g rigatoni o pennette

2 melanzane lunghe

2 spicchi di aglio

30 g di pinoli

prezzemolo

origano secco

formaggio grattugiato

50 ml olio extravergine d’oliva

pepe

sale

Preparazione:

Cominciate dalle melanzane: tagliatele a metà e incidetele come per formare una griglia per cuocerle meglio. Poi mettetele in una teglia coperta da carta da forno oliata, girando la polpa verso il basso. Infornate a 200 ° per circa 20 minuti, quindi sfornatele e lasciatele intiepidire., questa volta con la polpa in su.

Aiutandovi con un cucchiaio togliete tutta la polpa che sarà cotta e ammorbidita e poi tritatela con un coltello, salatela e pepatela. Mettete anche a bollire l’acqua per la pasta in modo da ottimizzare i tempi.

Sbucciate e tritate i due spicchi di aglio, tritate un ciuffetto di prezzemolo e uniteli. Poi aggiungete un cucchiaio di pinoli e una spolverata di origano secco tritando tutto insieme. Versate questo trito

in una padella con l’olio extravergine; mettete sul fuoco e lasciatelo per pochi secondi,. Quindi unite tutto alle melanzane.

Lessare le pennette, scolatele al dente e versateli nella crema di melanzane amalgamando. Prima di servire completate con una spolverata di parmigiano o di pecorino grattugiato.