Uomini e Donne | Nicola Vivarelli malinconico: “Sento la mancanza di Gemma”

Uomini e Donne | Nicola Vivarelli, recentemente intervistato dal magazine dedicato al Trono Over di Maria De Filippi, ha ammesso di avvertire la mancanza di Gemma Galgani.

Uomini e Donne ha creato non poco scompiglio mandando in onda la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il pubblico del piccolo schermo è rimasto profondamente sconvolto nel vedere nascere la storia tra i due, vista l’enorme differenza di età che li separa, ma nonostante tutto è curioso di sapere come stanno proseguendo le cose tra i due dopo la fine della messa in onda del Trono Over, considerato anche che sul web sono spuntati numerose indiscrezioni che vedrebbero i due in crisi.

Intervistati dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, hanno smentito di essere in crisi, ma ammesso che hanno qualche difficoltà perché non riescono a vedersi tanto quanto vorrebbero.

“La mia storia con Gemma sta proseguendo a gonfie vele, anche se non nascondo che abbiamo qualche difficoltà legata al fattore distanza” ha ammesso Nicola Vivarelli su Gemma Galgani, che di recente sono stati entrambi critica da Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta.

“Prima con le registrazioni in corso, avevamo modo di vederci più spesso, mentre adesso abbiamo riscontrato qualche difficoltà a livello logistico, perché entrambi siamo molto impegnati e viviamo in due regioni diverse” ha proseguito il giovane cavaliere. “Questa distanza porta a sentire la mancanza l’uno e dell’altro e purtroppo sono stato anche fermo con il mio lavoro che mi ha impedito di potere Gemma a Santorini come le avevo promesso, ma siamo stati costretti a rimandare” ha concluso Nicola del Trono Over di Uomini e Donne. “Mi manca Gemma, mi manca averla al mio fianco. Quanto vorrei condividere con lei tutto questo, perché sono sicuro che si sentirebbe a suo agio qui” ha aggiunto.

Nemmeno Gemma ha cambiato idea e rassicura che prova ancora interesse nel proseguire la conoscenza con lui: “Non ho assolutamente cambiato idea su di lui e continua a pensare a tutte le cose positive che ha questa conoscenza, che è stata ostacolata da molti ma anche molto sostenuta da altri”.

Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne su Gemma Galgani svela: “Ci vediamo poco e mi spiace”

Nicola Vivarelli, durante il corso dell’intervista, non ha nascosto anche che gli piacerebbe viversi Gemma Galgani dopo Uomini e Donne in maniera diversa, ma che purtroppo a causa dei rispettivi impegni tutto questo non è possibile, ma nonostante le difficoltà riscontrate la loro conoscenza prosegue nel migliore dei modi e sono pronti a superare i primi problemi relativi alla distanza.

“Spero che queste problematiche che stiamo riscontrando durante il corso della nostra conoscenza, possano essere tranquillamente superate quanto prima anche perché insieme stiamo davvero bene” ha confidato Sirius, Nicola Vivarelli, che tra l’altro è stato elogiato da un ex fidanzato di Gemma Galgani al Trono Over.

“Per comprendere al meglio quanto funzioniamo insieme, dobbiamo crearci una comunicazione che sia autentica ed empatica, dobbiamo venire creare una sorta di equilibrio tra noi due” ha spiegato Nicola. “L’inizio di una conoscenza è la parte più facile in un rapporto, anche perché c’è sempre la voglia di stare insieme e di imparare a conoscersi entrando sempre di più in confidenza” ha ammesso lui. “Facendo così non si fa altro che far emergenza la parte più spensierata di noi, quello che si presta maggiormente al dialogo”.

“Purtroppo in questo preciso momento non è una cosa facilmente realizzabile perché trascorriamo parte del nostro tempo al telefono” ha proseguito il cavaliere di Gemma Galgani del Trono Over con la sua confessione. “Riusciamo a vederci davvero molto poco e questo mi spiace e purtroppo questo sarà causato anche dal mio lavoro che mi porta spesso a stare lontano mesi da casa e dai miei affetti più cari” ha ammesso Nicola, sollevando un aspetto che potrebbe essere un problema in futuro.

“Vorrei viverla ancora di più, per scoprire altri lati di noi che non immagino, per vedere ancora di più come siamo nella vita di tutti i giorni”.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne prosegue, dunque, a gonfie vele, contrariamente a quanto si mormorava sul web. Tra l’altro lui di recente ha omaggiato la dama in cucina.