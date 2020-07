L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini, è diventata mamma della piccola Alice: il dolce annuncio su Instagram.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini, è diventata mamma per la prima volta della piccola Alice. A 44 anni la Montanarini che prima di approdare sul trono di Uomini e Donne è stata una protagonista del mondo dello spettacolo, ha dato alla luce la sua prima bambina, avuta dal compagno Gianmaria Papa.

Giulia Montanarini è diventata mamma: l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

A 44 anni, dopo cinque anni d’amore con il compagno Gianmaria Papa, Giulia Montanarini è diventata mamma della piccola Alice. L’annuncio è arrivato dal profilo instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato una sua foto, scattata dopo il parto, con una camicia da notte rosa mentre s’intraveda la manina della piccola.

“Sei la gioia piu’ grande della mia vita… Con te ho dato un senso a tutto… Benvenuta amore mio… Benvenuta Alice… siamo già tutti pazzi di te”, ha scritto la Montanarini già innamorata persa della sua bambina.

La piccola Alice è nata alle 17.05 del 9 luglio come ha svelato l’ex tronista di Uomini e Donne pubblicando un’altra foto della manina della sua bambina.

Con il compagno Gianmaria Papa, la Montanarini si è tuffata nell’avventura più bella della sua vita. Per Giulia si tratta della prima figlia mentre il compagno è già padre di due bambini. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, annunciando la gravidanza, la Montanarini aveva detto: “Io e Gianmaria ci abbiamo provato ed è arrivata subito, anche se all’inizio lui non aveva intenzione di avere altri figli quest’estate abbiamo deciso di provarci”.

Al compagno Gianmaria, pochi giorni fa, su Instagram, ha scritto: “Ancora qualche giorno e conosceremo la nostra bambolina…. Ti Amo”.