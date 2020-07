Uomini e Donne | Davide Basolo sul mancato saluto ad Alessandro: “Un caso”

Uomini e Donne | Davide Basolo, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha fatto chiarezza sul suo incontro con Alessandro Graziani e Sammy Hassan dopo il Trono Classico. Senza tralasciare un suo commento su Giovanna Abate.

Davide Basolo è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne, indossando la maschera dell’Alchimista per conquistare il cuore di Giovanna Abate che durante la fine del suo percorso negli studi Elios di Roma scelse di iniziare una storia, finita poco dopo il momento della scelta con Sammy Hassan.

Durante il suo percorso, Davide non è mai andato d’accordo con Sammy ne tanto meno con Alessandro Graziani che, a detta di quest’ultimo, si sarebbero incontrati evitando ogni saluto. L’Alchimista, però, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a chiarire il suo punto di vista su questo incontro, visto che Alessandro non l’ha dipinto nel migliore dei modi.

“Sì, è vero. Ho incontrato Alessandro dopo il programma, ma è stata una pura coincidenza che non ci siamo salutati. Così come non è successo quando ho incontrato Sammy” spiega Davide Basolo sull’incontro con Alessandro Graziani, anche se quest’ultimo ha dichiarato che il mancato saluto è stato valuto e non un caso.

“Se volete sapere dell’indiscrezione che vedrebbe Sammy insieme alla mia ex, invece, credo che non ci sia qualcosa tra loro ma che semplicemente lui abbia festeggiato il compleanno dove lavora lei, ma non so di più e non ho preso informazioni a riguardo” ha proseguito l’ex corteggiatore di Giovanna Abate. “Ma anche se tra loro ci fosse stato o ci fosse qualcosa, non è mica un problema” ha concluso lui. “Non mi riguarda” ha aggiunto.

Davide Basolo dopo Uomini e Donne: “Giovanna Abate? Sarei solo la ruota di scorta”

Davide Basolo, oltre ad aver messo i puntini sulle i sul suo incontro con Alessandro Graziani, ha anche commentato la crisi, o rottura, che ci sarebbe stata tra Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, ma non solo. Davide ha anche rivelato quale sarebbe la sua reazione se l’ex tronista dovesse cambiare idea e tornare sui suoi passi per scegliere di provare ad avere una relazione con lui, piuttosto che con Sammy, al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

“Onestamente non mi immaginavo che potessero avere dei problemi di coppia così in fretta, anche se ovviamente non conosco le dinamiche di quello che è successo una volta finito il programma” ha ammesso Davide Basolo sulla rottura tra Giovanna e Sammy, che sono stati recentemente stroncati da Giulio Raselli.

“Sicuramente dopo il momento della scelta ero convinto che si prendessero ancora un po’ di tempo per conoscersi meglio, ma tra loro ci sono sempre state delle incomprensioni, fin dall’inizio della loro conoscenza” ha fatto notare l’Alchimista. “E’ pur vero, però, che quando alla base c’è un tipo di interesse forte, a prescindere da chi sia coinvolto di più e chi meno, si ha voglia di potersi vivere in maniera più approfondita” ha osservato lui. “Lei, durante la scelta, mi disse che mi avrebbe scelto per il tipo di persona che vorrebbe essere e non per quella che è, però mi sembra di capire che non le abbia portato molta fortuna questo modo di vedere le cose” ha aggiunto.

Oltre ad aver commentato la crisi di coppia, come anticipato, l’Alchimista si è anche sbilanciato su cosa prova per Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, affermando che se dovesse cambiare idea e tornare da lui molto probabilmente non l’accoglierebbe come lei spera.

“Lei non è andata via del tutto dalla mia testa, ma dal cuore assolutamente sì” ha ammesso lui. “Non ho mai parlato di amore per Giovanna, ma soltanto di un grande coinvolgimento, anche perché abbiamo vissuto soltanto una forte parte emotiva senza mai avere contatti di tipo fisico” ha proseguito l’ex corteggiatore. “Certo, ho dei bei ricordi vissuti insieme e lei resta una ragazza che apprezzo e stimo”.

“Io penso che lei abbia fatto una scelta nella piena consapevolezza dei suoi sentimenti e semmai dovesse cambiare idea ci vorrà del tempo” ha concluso Davide Basolo, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo social. “Anche perché da quello che appare sui social, sembra che sia stato Sammy ad interrompere il tutto, quindi se lei dovesse tornare sembrerei quasi una ruota di scorta dopo quella che avevi ti si è bucata per strada“.