Naya Rivera, interprete di Santana Lopez in Glee, è scomparsa da alcuni giorni. Il suo corpo, però, stando quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe non essere recuperato.

Naya Rivera, come ormai noto, è scomparsa da qualche giorno. L’attrice di Glee, dopo essere andata in gita in barca sul fiume in compagnia di suo figlio di 4 anni, non è stata più ritrovata dopo che si era allontanata per una nuotata. Purtroppo, a causa del maggior tempo trascorso, l’interprete di Santana Lopez è stata segnalata per morta ed è attualmente in corso la ricerca per recuperarne il corpo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Glee: Lea Michele & co scrivono a Cory Monteith

Stando quanto rivelato da Daily Mail, sarebbe quasi impossibile recuperare il corpo dell’attrice, scomparsa due giorni fa, in quanto potrebbe essere stato trasportato e intrappolato nei fondali dell’acqua.

Il corpo di Naya Rivera potrebbe non essere ritrovato, un altro triste capitolo per la storia del cast di Glee.

Glee | Naya Rivera: l’ex marito Ryan Dorsey sconvolto dalla scomparsa

L’ex protagonista di Glee ha purtroppo lasciato un bambino di quattro anni e mezzo e sembra che quest’ultimo, che ricordiamo essere in ottima salute, sia stato affidato al padre. L’ex marito di Naya Rivera, Ryan Dorsey, almeno per il momento ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito in quanto ancora scioccata dall’accaduto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Glee: Mark Salling arrestato per pedopornografia

L’ex marito di Naya Rivera di Glee, che non molto tempo fa aveva stupito i suoi fan, ci ha tenuto soltanto a precisare che lui non conosce maggiori dettagli sulla vicenda, ma sa soltanto quello che i giornali hanno riportato sull’accaduto e spera, come tutti, che possa avvenire il miracolo, che lei stia ancora bene, ma purtroppo le speranze non sono molte, se non zero.

Naya Rivera, Sanata di Glee, è scomparsa ma le autorità competenti sono convinte che purtroppo non ci sia alcuna speranza che lei sia viva.