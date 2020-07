Gemma Galgani su Ida Platano e Riccardo ammette: “Sono molto diversi”

Gemma Galgani, intervistata dal magazine dedicato a Uomini e Donne, ha commentato la recente rottura avvenuta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, all’interno del Trono Over di Uomini e Donne, non ha trovato soltanto cavalieri con cui costruire storie d’amore, ma anche una solida amicizia con la dama Ida Platano.

Le due, durante la loro permanenza negli studi Elios di Roma, hanno imparato a volersi bene e il loro rapporto è proseguito anche a telecamere spente. Tant’è che quando la Platano ha partecipazione a Temptation Island in coppia con Riccardo Guarnieri, Gemma l’ha raggiunta per darle tutto il sostegno di cui aveva bisogno per spronarla ad andare avanti con il suo percorso all’interno del programma.

Ora, che la coppia ha ufficializzato la loro rottura per l’ennesima volta, la dama più famosa di Maria De Filippi, ha commentato questo momento, affermando che non c’è nessun colpevole a cui dare la colpa di questa situazione, ma che semplicemente i due sono molto diversi l’uno dall’altra.

“La fine della loro storia d’amore non può essere indicata soltanto per problemi di natura caratteriale” ha premesso Gemma Galgani su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra l’altro lei ha raccontato il motivo della loro separazione. “Io conosco molto bene Ida, ma non altrettanto bene Riccardo” ha proseguito la dama.

“Sicuramente sono molto diversi. Se penso alla persona di Riccardo, mi viene in mente un uomo molto orgoglioso, ma questo in amore non si rivela mai essere un buon amico” ha spiegato Gemma. “Ida, invece, è una donna che lavora da sempre con le relative preoccupazioni relative a chi possiede un’attività che soprattutto in questo periodo non è di certo una situazione facile” ha aggiunto.

“L’amore può tutto, è vero, ma la distanza non aiuta una relazione” ha concluso la dama. “Io ne so qualcosa” ha aggiunto.

“Non credo che in questa storia ci sia qualcuno da incolpare, anche perché non sono una persona che ama puntare il dito e quello che è successo davvero lo sanno soltanto loro due“.

Ida Platano e Gemma Galgani unite dopo Uomini e Donne: “Ci sarò sempre per lei”

Ida Platano, in questo periodo difficile della sua vita, a causa della rottura con Riccardo Guarnieri e la lenta ripresa economica a causa dell’emergenza del coronavirus, può sempre contare sull’affetto della sua amica Gemma Galgani che, nonostante la distanza che le separa, sono più unite che mai.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, non ha mai smesso di starle accanto.

“Mai come in questo caso, credo si abbia bisogno di un aiuto di un’amica che debba semplicemente essersi” ha ammesso Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, tra l’altro la sua storia con Nicola Vivarelli procede a gonfie vele e lui ha dichiarato di sentire la sua mancanza. “Anche se non è possibile essersi fisicamente, l’importante è garantire un appoggio emotivo sicuro, dove sa che può rivolgersi o rifugiarsi quando più ne ha bisogno”.

“Io sono sempre pronta ad accogliere le sue parole e non la giudicherà mai, anzi. Continuerò a sostenerla, facendole sentire protetta e sicura”.

“Quando si soffre dopo la fine di un grande amore, la cosa che bisogna fare per far stare l’altro meglio è farlo sentire rassicurato” ha ammesso la dama di Maria De Filippi. “In momenti come questi si ha bisogno di un abbraccio, di sentirsi protetti e a volte anche di piangere”.

“Per questo non posso nascondere che non mi sono mai sentita il dovere di consigliare ad Ida cosa fare, non voglio contrastare quella che è la sua natura perché ognuno di noi vive la propria vita sentimentale in un determinato modo” ha concluso Gemma sulla fine della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. “Quello che è giusto per qualcuno, forse non lo è per qualcun altro”.

Ida Platano di Uomini e Donne, nonostante l’ennesima delusione, potrà sempre contare sull’appoggio e l’affetto della sua Gemma, che di recente è stata criticata da un suo ex.