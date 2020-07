Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro a Temptation Island: “Cazzat*”

Lorenzo Amoruso, durante il falò con Filippo Bisciglia a Temptation Island, è rimasto deluso dalle confessioni fatte da Manila Nazzaro ai single del villaggio delle fidanzate.

Lorenzo Amoruso, per la prima volta, durante il corso della seconda puntata di quest’edizione di Temptation Island, ha avuto modo di poter vedere alcuni filmati della sua compagna Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a qualche confessione di troppo nel villaggio delle fidanzate, rivelando che prima o poi dovranno prendere una decisione in quanto non potranno fare gli eterni fidanzantini in eterno, visto che lei vive a Roma e lui a Firenze.

Manila ha raccontato che nessuno dei due vuole cambiare città, in quanto entrambi hanno affetti e lavoro nella loro attuale abitazione e lei ci tiene a mantenere la sua indipendenza anche per prendersi cura dei suoi figli avuti da una precedente relazione.

Lorenzo, che poco prima ha provato a far ragionare Ciavy sulla sua relazione con Valeria Liberati, si è infuriato affermando che quanto raccontato non corrisponderebbe alla verità in quanto secondo lui Manila lo ha descritto come un uomo che non è pronto a prendersi le sue responsabilità quando così non sarebbe.

“Dice cazzat*!” ha ammesso Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro. “Io mi sono sempre preso le mie responsabilità e posso camminare non a testa alta, ma di più” ha proseguito l’ex calciatore. “Non la lascerei mai in mezzo ad una strada con i suoi figli, io volevo prendere anche casa a Roma e lo sa!” ha concluso amareggiato Lorenzo.

Temptation Island | Lorenzo Amoruso una furia: “Mai toccato una ragazza”

Temptation Island sembra quindi mettere a dura prova anche la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, che sembrava non potesse essere scalfita da nulla.

L’ex calciatore si è anche infastidito nel vedere la sua compagna farsi massaggiare dai single e, soprattutto, di aver visionato alcune clip in cui gioca al gioco della bottiglia.

“Lei ha messo la crema a tutti, si è fatta toccare” ha sbottato Amoruso a Temptation Island, che prima ha assistito alla confessione di Antonio Martello. “Io da quando sono qui non ho mai toccato una ragazza, non mi è mai passato per la testa” ha concluso, ingelosito dalle attenzioni che Manila dà e riceve dai tentatori di quest’edizione.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island riusciranno a superare queste incomprensioni e tornare al loro rapporto di prima?