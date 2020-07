In vacanza con i bambini | I consigli dell’Ospedale Bambino Gesù

L’estate vuol dire anche vacanza in famiglia soprattutto se ci sono bambini. Ecco come vivere una vacanza in piena salute e sicurezza con i consigli degli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù.

Finalmente le meritate vacanze sono arrivate o stanno per arrivare? Soprattutto in questo anno così particolare caratterizzato nel suo inizio dall’emergenza Covid-19, le vacanze rappresentano per molti un momento di relax per la mente ma anche per il cuore e per i bambini in modo particolare.

L’Ospedale Bambino Gesù, ha diffuso un ‘vademecum’ con consigli pratici su mete da preferire, sulla salute e soprattutto sull’alimentazione che in estate purtroppo, troppo spesso fa riferimento a cibo confezionato e decisamente troppo zuccherato. Scopri anche il pranzo ideale per i bambini, come dovrebbe essere composto.

Bambini in vacanza | I consigli dell’Ospedale Bambino Gesù per salute, alimentazione e mete

Dopo un duro inverno, ecco arrivata la stagione del sole, del mare e delle vacanze in famiglia che, soprattutto i bambini attendono con trepidazione. Ma quali sono i consigli e le direttive per partire con i bimbi, prendersi cura di loro e continuare a coltivare sane abitudini anche a tavola? Ci hanno pensato gli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù che in un pratico ed esaustivo ‘10 consigli per i bambini in vacanza‘ sono venuti incontro a tutti gli interrogativi del genitori.

” 1-Per i piccoli scegliamo spiagge e montagne di casa nostra

2- Per i grandi, informiamoci bene prima di scegliere una vacanza all’estero.

3- Si al gelato di frutta ma senza panna e mascarpone.

4- Spremute di frutta fresca non zuccherata (stop alle bibite zuccherate).

5- Un bel frutto di stagione (merendine e barrette confezionate meglio nella spazzatura).

6-L’acqua è la bevanda migliore: d’estate offriamone molta ai bambini.

7- Al sole con la crema protettiva ma non nelle ore più calde.

8- Pochi farmaci e ben selezionati.

9-Attenzione alle infezioni della pelle: non curate possono diventare pericolose.

10- La vacanza è un piacere: fa bene quella che piace di più. ”

Molti i consigli che vertono soprattutto sull’alimentazione corretta che è alla base dello stato di salute di ogni individuo, soprattutto dei bambini che troppo spesso vengono accontentati dai genitori nelle loro richieste di cibo spazzatura come gelati confezionati, patatine e altre leccornie, che possono essere consumati ma raramente. Lo zucchero infatti, quello presente nelle bevande e nelle merendine, rappresenta una delle maggiori cause di obesità infantile, purtroppo riscontrata anche in giovanissima età, già in bambini di due anni.

Scegliere un’alimentazione naturale e una dieta mediterranea ricca di tutti i nutrienti, bere molta acqua e succhi di frutta fresca, sarà un modo per abituare i bambini a crescere sani e felici. Scopri anche i cibi da evitare durante l’allattamento al seno.

Fonte: ospedalebambinogesù.it