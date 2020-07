Herpes labiale | Attenua il fastidio con i rimedi naturali

L’herpes labiale, si può manifestare per diversi motivi, il bruciore e prurito si possono attenuare con rimedi naturali. Scopriamo quali.

L’herpes labiale è una comune malattia infettiva e contagiosa, che può interessare diverse persone, di qualunque età.

E’ causata da una famiglia di virus, chiamata herpesvirus, l’herpes labiale è visibile, si manifesta quando si abbassano le difese immunitarie. Si nota subito, perchè compare una piccola bollicina rossa fastidiosa e dolorosa.

Le cause possono essere varie, legate ai raggi solari, scottature dopo un’esposizione intensa al sole senza applicare protezione. Inoltre anche le variazioni ormonali legati al ciclo mestruale oppure un forte stress o ansia possono favorire la formazione.

Noi di CheDonna.it vi diamo alcune dritte su come attenuare i sintomi con rimedi naturali efficaci.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Listerine | 10 usi alternativi del colluttorio che non immagini

Rimedi naturali efficaci

L’herpes labiale si può attenuare con rimedi naturali efficaci, come il limone, bicarbonato o olio essenziale di tea tree.

Scopriamo in dettaglio, come alleviare il bruciore e fastidio.

1-Tea tree oil: un olio sempre efficace, un rimedio naturale infallibile. Conosciuto e apprezzato per le sue proprietà antivirali e antibatteriche, aggiungete due gocce al giorno su un batuffolo di cotone e tamponate delicatamente.

2- Bicarbonato: per alleviare il fastidio, preparate un impacco con acqua e bicarbonato, create una soluzione cremosa. Basta mettere mezzo cucchiaino di bicarbonato e un pò di acqua, poi spalmate direttamente sull’herpes.

3- Limone: ha un effetto antibatterico, premete il limone, così da ottenere il succo. Imbevete un batuffolo di cotone nel succo e applicate sull’herpes, così farà seccare prima le pustole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco perché dovresti avere sempre il bicarbonato nel beauty

4- Tè e camomilla: allevia il bruciore, il prurito e il fastidio. Potete preparare l’infuso di tè o camomilla e applicare con un batuffolo sull’herpes.

In alternativa, provate ad inumidire una bustina di tè o camomilla e applicate sull’herpes, non solo allevierà l’infiammazione e riduce la propagazione dell’herpes.

5- Melissa efficace perchè attenua il rossore e prurito. Preparate un infuso con le foglie, basta applicare su un batuffolo di cotone anche più volte al giorno.

6- Aloe vera: un rimedio molto facile da applicare, basta dividere a metà la foglia, prendete la parte gelatinosa e l’applicate direttamente sull’herpes.

In alternativa potete applicare il gel dell’aloe vera su un dischetto struccante e passatelo sulle bollicine, più volte al giorno.

7- Timo: una pianta officinale, molto apprezzata e conosciuta per le sue proprietà antisettiche. Già hai primi sintomi, potete applicarlo sull’herpes. Potete acquistare la tintura madre o l’olio essenziale e applicare direttamente sulla zona interessata.

8-Ghiaccio: sicuramente il ghiaccio riuscirà ad attenuare il bruciore, il prurito e il rossore. In questo modo si attenuerà il fastidio. Mettete qualche cubetto di ghiaccio in un panno di cotone e appoggiate sulla zona interessata per un pò.

9- Aceto di vino:versate un pò di vino su un batuffolo di cotone e applicate più volte al giorno. Noterete subito la scomparsa delle vesciche.

In alternativa a questi rimedi naturali, potete acquistare prodotti naturali per attenuare il fastidio.

Alimentazione da seguire e consigli utili per prevenire l’herpes

E’ opportuno seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, così da evitare la comparsa dell’herpes labiale. Sicuramente sono sconsigliati alimenti come:

cioccolato

arachidi

mandorle

noci

Questi contengono l’arginina e che vanno a riattivare l’herpes simplex.

Anche il caffè, l’alcol e bibite gassate, se si consumano possono aumentare l’infiammazione. Alimenti che contengono zuccheri e acidi come il pompelmo, pomodoro e arance possono aggravare la situazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Labbra perfette e protette dal sole | scopri la beauty routine

Via libera a legumi, soia, fragole, kiwi, frutti di bosco, verdure a foglia verde che sono ricchi in lisina, un amminoacido che va a sostituire i tessuti delle mucose danneggiati dal virus.

L’herpes si può prevenire sicuramente non solo limitando alcuni alimenti, ma evitando di toccare le vescicole. Infatti in questo modo si evita di romperle e facilitarne l’ingresso di germi.

Stare più rilassate, in questo modo si diminuirà lo stress e l’ansia, che sono responsabili della formazione di herpes labiale.

Le labbra vanno protette dal sole, in particolar modo se si ha la predisposizione all’herpes.

Applicate sempre prima di esporvi al sole, una crema protettiva per labbra, così da evitare che il sole possa favorire la comparsa dell’herpes. In alternativa alla crema, potete utilizzare degli stick protettivi per le labbra, che sono di facile applicazione. Prediligete sempre prodotti preparati con ingredienti naturali.

I rimedi naturali proposti non sono efficaci per tutti, sono consigli utili da seguire, chiedete sempre il parere medico in caso di fastidi o bruciori intensi.