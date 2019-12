Ecco perché dovresti avere sempre il bicarbonato nel beauty

Il bicarbonato di sodio è una sostanza che ogni donna dovrebbe sempre avere nel suo beauty case. Ecco tutte le proprietà da sfruttare per la nostra bellezza e per la salute.

Il bicarbonato di sodio è spesso utilizzato in cucina ed in casa per faccende e pulizie varie ma viene troppe volte sottovalutato come eccezionale alleato per la nostra bellezza e salute. Ecco perché dovresti averlo sempre con te nel beauty.

Scopriamo insieme tutte le proprietà benefiche del bicarbonato per il nostro corpo, per i capelli e per la nostra bellezza.

Perché dovresti avere sempre il bicarbonato nel tuo beauty

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente dalle moltissime proprietà salutari e perfette anche per prenderci cura della nostra bellezza. Ecco tutti i motivi per cui dovresti sempre averlo nel tuo beauty ed inserirlo nella tua beauty routine.

Per un bagno tonificante

Il bicarbonato di sodio aggiunto all’acqua del bagno nella quantità di mezza tazza, lo trasformerà in un eccezionale trattamento tonificante.

Per esfoliare

Se si vuole una pelle liscia e priva di cellule morte, uno scrub al bicarbonato di sodio miscelato con acqua o con olio vegetale, renderà la pelle del viso e del corpo liscia e velutata.

Per deodorare

Creando una soluzione satura di acqua a bicarbonato, si creerà un deodorante naturale perfetto da portare sempre in borsetta.

Per l’igiene intima

Una pastina formata da acqua e bicarbonato può diventare un ottimo detergente intimo rinfrescante e anche lenitivo.

Per i denti

Aggiunto al dentrificio pulisce i denti in profondità sbiancandoli. Se poi viene aggiunto un cucchiaino in un bicchiere d’acqua si potrà utilizzare come collutorio.

Per i piedi

Per avere piedi sempre freschi e morbidi, un pediluvio in acqua e bicarbonato risulta essere un ottimo trattamento. Per le zone più callose e difficili si potrà creare uno scrub per eliminare questi inestetismi.

Per i capelli

Aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato nella dose dello shampoo da utilizzare, avremo capelli morbidi e lucenti.