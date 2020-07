Noemi | Addominali in vista, look sportivo e fisico al top |...

Noemi in splendida forma su Instagram: look sportivo per l’allenamento quotidiano, addominali in fista e fisico al top. Ecco le foto.

Bellissima, sorridente e con un fisico in perfetta forma. Si presenta così Noemi ai fans pubblicando su Instagram le foto scattate durante il suo allenamento quotidiano. La cantante è dimagrita seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e allenandosi con il metodo Tabata. Sui social appare davvero in splendida forma facendo così il boom di like e commenti.

Noemi, boom di like sui social: bellissima e in splendida forma

“Nuova filosofia di vita:⁣ tenersi in forma in settimana per stare rilassati nel weekend. Consiglio semplice, pratico e devo dire anche abbastanza efficace! Quanti di voi tradurranno questa teoria in pratica”, scrive Noemi nella didascalia che accompagna la foto in cui si rilassa dopo l’allenamento quotidiano. Con un leggins e un top, la cantante mette in mostra gli addominali e una linea davvero invidiabile.

Noemi continua così a stupire i fans che si sono complimentati con lei per la forza di volontà che ha dimostrato raggiungendo i suoi obiettivi. “Meravigliosa!!! Ti stimo molto… ti sto prendendo come esempio”, “Che gnocca”, “Bellissima”, scrivono i fans. C’è anche chi si chiede perchè non abbia attuato il cambiamento prima. “Scusa la domanda,non vuole essere offensiva,ma perché non lo hai fatto prima?“, le ha chiesto un utente e Noemi ha risposto – “Devi essere serena con te stessa”.



Oggi, la cantante appare davvero serena, rilassata e felice dei risultati raggiunti con tanti sacrifici. Sui social, la cantante ha pubblicato anche la foto della sua merenda.

Molti fans stanno così seguendo l’esempio della cantante che condivide anche le foto della sua alimentazione. Quella che vedete qui sopra, ad esempio, è la merenda che si è concessa la cantantein questo sabato. Nei giorni scorsi, invece, ha condiviso la foto del suo pasto leggere. Se, dunque, Anna Tatangelo ha cambiato look, Noemi ha cambiato radicalmente anche il proprio fisico.