Con l’arrivo dell’estate torna in auge la famigerata dieta S.D.M, un piano strutturato ad hoc contro i chilogrammi di troppo e seguita da moltissimi protagonisti dello spettacolo.

Sostenuta da salde basi scientifiche questa dieta prende piede fin subito, i vip se ne sono serviti e se ne servono ad oggi per scendere di peso. Ma andiamo nel dettaglio fornendoti qualche informazione in più al riguardo. Dieta S.D.M. Ecco il menù BRUCIAGRASSI di cui tanto di parla!

La dieta S.D.M

L’acronimo S.D.M si riferisce a Società Dietetica Medica, si tratta di una dieta proteica. Trova delle similitudini con la dieta Blackburn e con la dieta chetogenica, un regime alimentare che include un bassissimo apporto calorico.

Non rientra in una dieta nella quale tutti i macronutrienti sono in perfetto equilibrio e suddivisi in maniera bilanciata. Ti ricordiamo che svariati elementi posso ricordare chicchi di cereali quando in realtà possiedo un alto contenuto proteico e sono pressoché legumi.

Questo tipo di alimentazione specifica non è da farsi per un un lungo periodo, rappresenta più che altro una fase da alternarsi ad altre più bilanciate e garantisce un dimagrimento decisamente rapido.

Questa però non appartiene nemmeno alla categorie delle diete iperproteiche, il contenuto proteico da consumare infatti, viene inserito dal medico specialista in riferimento alle esigenze soggettive di ogni individuo.

Si tratta dunque di un regime alimentare che non prevede una smisurata introduzione di proteine, ma resta una dieta particolarmente ipocalorica e contiene pochissimi carboidrati.

Le fasi della DIETA S.D.M

Questo tipo di dieta prevede molti pasti sostitutivi. Una sorta di integratori in grado di sopperire alla mancanza dell’alimento stesso.

Tale regime si suddivide in più momenti, una prima fase di dimagrimento, uno step piuttosto arduo quasi priva di carboidrati che riesce a far perdere in maniera piuttosto rapida molto tessuto adiposo in eccesso.

Una fase di passaggio, dove alcuni alimenti vengono re-inclusi in maniera graduale compresi i carboidrati. Il calo di peso diminuisce ma diviene sicuramente più bilanciato il tutto.

Una fase di mantenimento del peso corporeo, non appena si raggiunge il peso sperato, ideale, previsto si torna ad una alimentazione mediterranea con l’equilibrio perfetto di tutti i macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi ma anche vitamine e sali minerali).

Senza dubbio è necessaria un’attività fisica anche se moderata costante.

Giornata tipica della dieta: per colazione un caffè o una tisana abbinato ad uno snack sostitutivo S.D.M, per pranzo un primo piatto S.D.M più delle verdure che contengano un basso apporto di carboidrati, per cena carne o pesce con delle verdure che contengano un basso apporto di carboidrati.