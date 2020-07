SUPERFOOD | Scopri subito quali sono e perché fanno così bene!

Tutti quegli alimenti rinominati appunto SUPERFOOD si stanno diffondendo largamente ritagliandosi un prezioso posto nel settore della salute e della nutrizione.

Ma cosa intendiamo esattamente per food super? Oggi indagheremo innanzitutto su quali sono degni di essere chiamati così quindi quali sono e perché fanno così bene.

Mode in ambito nutrizione hanno preso il via sostanzialmente dal 2018, un’annata di nuove tendenze in materia alimentazione ed è stato in quel momento che i SUPERFOOD hanno iniziato a farsi strada. I SUPERFOOD. Quali sono? Tutti i loro benefici!

SUPERFOOD | Fate largo agli alimenti innovativi!

Molti di questi alimenti super provengono da terre straniere, usati soprattutto come rimedi naturali per guarire e/o prevenire diversi disturbi/fastidi/patologie e consumati frequentemente per la loro carica nutritiva.

Questi cibi spaziano in differenti generi, forme, sapori, possono trovarsi sotto forma di polveri contenenti concentrazioni di frutta, verdure, vitamine e sali minerali, ma anche di semi/semini, ci basta pensare alle bacche di goji, ai semi di canapa, ai semi di chia.

I più popolari superfood acquistabili in mercato sono quelli che seguono.

Moringa originaria dell’India

Conosciuta come albero di rafano, sotto forma di polvere, possiede un altissimo contenuto di antiossidanti, è ricca di vitamina C e può fungere da integratore in carenza di vitamine e minerali.

Riesce a ridurre le infiammazioni, abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo.

Acai proveniente dalla foresta pluviale amazzonica

Somigliano ai mirtilli e queste bacche, oltre ad avere un sapore buonissimo, proteggono la salute del cuore, aiutano a perdere peso, rinvigoriscono il sistema immunitario, contrastano l’invecchiamento.

Questo superfood può essere consumato come polvere oppure aggiunto a merende o colazioni, arricchisce ad esempio un classico porridge bowl.

Matcha originaria del Giappone

Non è che il tè verde, possiede tutti i benefici di questo rinomato tè come ad esempio la notevole presenza di catechina (antiossidante), molto importante per la salute del cuore, la prevenzione del diabete di tipo 2. La produzione è differente, infatti il matcha è composto da foglie intere che vengono macinate e poi preparate per l’uso.

Ma la differenza sostanziale sta nel fatto che sorseggiando il tè verde tradizionale pare si perdano molte sostanze nutritive, con il matcha si mantiene invece l’integrità dell’alimento.

Spirulina proveniente dal Messico, Africa Centrale

La spirulina è ricca di proteine vegetali, risulta essere completa sotto ogni punto di vista nutrizionale, si prende cura del nostro sistema immunitario, contiene tre volte le proteine della carne.

Fonte preziosa della vitamina B2 una vitamina che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare da solo e che è necessaria per la formazione dei globuli rossi.

La B2 è una vitamina molto difficile da reperire nei cibi di uso quotidiano, la spirulina la possiede pur non essendo una fonte alimentare animale. La spirulina un superfood definito dall’ONU come il miglior cibo dell’umanità. Questa antica e magica forma di vita ha tutte le qualità per essere definita l’alimento della vita.