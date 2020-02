Il protein smoothie bowl è una ricetta salva-colazione velocissima da preparare e che potete rendere originale grazie a tutte le combinazioni possibili e soprattutto in base a tutto ciò che trovate in cucina

Questo frullato denso sta spopolando, lo smoothie, è bello da vedere, colorato e buono da mangiare. Informiamoci su tutti gli alimenti che danno mille tonalità a questa ricetta facile e veloce e come procedere per realizzarla.

Che cos’è lo smoothie bowl?

Si tratta di un frullato molto denso e cremoso che alla vista somiglia ad un gelato. Ma perché ad un gelato? Perché tutti gli ingredienti freschi sono stati dapprima congelati per poi comporlo. Si aggiunge alla morbidezza sempre una lieve base liquida. Perché bowl? Perché viene solitamente servito in una coppa, e in superficie vengono sbriciolati frutta secca e tutto ciò che non ci scivola sul fondo.

Può tranquillamente sostituire un pasto completo perché nutriente e bilanciato. Abbraccia davvero tanti super ingredienti ed è realmente pratico per chi va di fretta.

Regole per preparare un ottimo e sano smoothie bowl

lo smoothie bowl non dove mai superare le 300 kcal a porzione

a porzione lo smoothie bowl può anche essere uno spuntino basta scendere con le calorie intorno alle 70-100 kcal a porzione

a porzione per un green smoothie dobbiamo utilizzare almeno due tipi di verdure

dobbiamo utilizzare almeno due tipi di verdure le verdure da utilizzare e che si sposano meglio sono: spinaci novelli, cetrioli, rucola, sedano, carote, barbabietola e prezzemolo, ma anche cavoli e zucca

da utilizzare e che si sposano meglio sono: spinaci novelli, cetrioli, rucola, sedano, carote, barbabietola e prezzemolo, ma anche cavoli e zucca d’obbligo la parte liquida di 100-150 ml come acqua, acqua di cocco o bevande vegetali

come acqua, acqua di cocco o bevande vegetali utilizzare un alimento grasso come per esempio avocado, 1 cucchiaio di semi di lino tritati, semi di chia

come per esempio avocado, 1 cucchiaio di semi di lino tritati, semi di chia altra componente da aggiungere è la frutta, quella che preferite

tutti gli elementi devono essere congelati

aggiungere guarnizioni come frutta secca, semi ma anche topping

Vediamo ora uno smoothie proteico destinato soprattutto agli sportivi

Ingredienti

150 g di frutti di bosco congelati

1 banana congelata

80 g di qualsiasi bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti

30 g di proteine (facoltative)

10 g di scaglie di cocco o topping che più vi piace

Procedimento

Unite la frutta a pezzettini

frullate tutto insieme alle proteine in polvere se le avete scelte

versate tutto in una bowl e aggiungete scaglie di cocco oppure il topping che avete scelto

Consigli e conservazione

Congelate sempre la frutta a pezzettini così ve la ritroverete pronta per l’uso. Potete conservare in frigo fino a tre porzioni per tre giorni consecutivi.

Un’altra base per il protein smoothie

Esiste un’altra base molto semplice che possiamo utilizzare per il nostro smoothie, si tratta di un ingrediente sanissimo, stiamo parlando dell’avena. Qui troverete la nostra preparazione suggerita per un porridge ricco di gusto!

Queste le nostre indicazioni per un porridge classico da poter aggiungere al nostra colazione proteica da fitness per variare l’alimentazione mattutina

Porridge classico

Una porzione di porridge singola è composta solitamente da 40 g di avena e 125 g di liquido scelto (tutte le bevande preferibilmente vegetali che preferiamo e senza l’aggiunta di zuccheri)

Come cuocerlo

Sui fornelli , mettendo l’avena in un pentolino a fuoco basso e aggiungendo poco a poco la bevanda scelta mescolando fino a risultato denso ottenuto

, mettendo l’avena in un pentolino a fuoco basso e aggiungendo poco a poco la bevanda scelta mescolando fino a risultato denso ottenuto Al microonde, mescolando avena e bevanda in una ciotola adatta al forno e mettendola nel microonde per 10 minuti a calore medioA cottura ultimata potete aggiungere cacao, proteine, yogurt, burro di arachidi, topping a piacere e potete conservarlo in frigo fino ad un massimo di 2 giorni

Semplicità è sicuramente la parola d’ordine, con gli ingredienti giusti potete gustare una colazione saziante e nutriente dopo o prima di fare la vostra regolare attività fisica.