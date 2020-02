Grande Fratello Vp | Serena Enardu gela Pago: “Non voglio sposarti”

Grande Fratello Vip | Serena Enardu ha lasciato di stucco Pago rivelandogli di non volerlo sposare

Dopo mesi di incomprensioni, Serena Enardu e Pago sono ritornati insieme. La coppia, probabilmente grazie a questa nuova esperienza del Grande Fratello Vip si è riavvicinata, ma dopo la gioia iniziale cominciano a ritornare i problemi che qualche tempo fa li hanno fatti allontanare.

Il cantante sardo, tra una coccola e l’altra, ha parlato alla sua compagna dei loro progetti di futuri, di quando a breve dovranno abbandonare la casa più spiata d’Italia, visto che non potranno vivere per sempre in quella bolla.

Pacifico Settembre ha ipotizzo un possibile trasferimento di Serena a Milano, lei vive a Quartu un paese della Sardegna, e magari anche di evolvere il loro rapporto in uno step successivo.

“Io non voglio sposarti” ha chiarito subito la concorrente. “Non sono per il matrimonio, lo sai” ha proseguito. “Ma sono per te”.

Una doccia fredda per il cantante, che si aspettava sicuramente un altro tipo di risposta da Serena Enardu al Grande Fratello Vip.

Serena Enardu mette le cose in chiaro con Pago al Grande Fratello Vip

Serena Enardu, che di recente ha ascoltato la confessione di Paola Di Benedetto sul perché ha perdonato il suo fidanzato Federico Rossi, ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro con il suo fidanzato Pago al GF Vip.

Chiarendo ancora una volta, il cantante ne era già a conoscenza, di non essere favorevole al matrimonio ma di preferire un rapporto basato sulla convivenza.

Anche se qualche tempo fa, prima che si notassero i suoi like sospetti al tentatore Alessandro, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato che pur di conquistare Pacifico Settembre avrebbe perfino accettato il matrimonio, ma ora che sono tornati insieme le cose sembrano essere ben diverse.

Pago e Serena al Grande Fratello Vip riusciranno a superare i problemi che un tempo li hanno divisi?

Oltre che per la loro intensa storia d’amore Serena Enardu e Pago al GF Vip stanno facendo molto discutere per la loro strategia adottata all’interno della casa, quella di avvicinarsi ai personaggi forti. Il pubblico come reagirà di fronte alle prossime nominations?