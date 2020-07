Salmone al forno con pomodori e patate | un secondo piatto completo

Ricette con il salmone fresco ce ne sono diverse, ma quando ricercate la semplicità la migliore testa questa. Salmone al forno con pomodori e patate, vera bontà

Sostanza, proteine, Omega 3 e gusto, tutto in un piatto. Basta cucinare il salmone al forno con patate e pomodori, un secondo piatto completo e ideale anche per chi deve seguire una dieta. Nessun grasso aggiunto, ma solo quelli buoni, e un sapore invitante in qualsiasi periodo dell’anno. Anche d’estate quando la voglia di cucinare è poca.

Possiamo considerarlo anche un piatto unico, perché il contorno finisce già nel forno e cuoce tutto insieme, insaporendosi. Questa è una ricetta che anche chi è alle prime armi può provare, con un risultato finale garantito. Se poi non amate il sapore della cipolla potete sostituirla con 3 spicchi di aglio (da togliere prima del servizio). E se lo fate mangiare anche ai bambini, al posto del vino va benissimo anche soltanto dell’acqua.

Salmone al forno con pomodori e patate

Come servire al meglio questo salmone al forno con pomodori e patate? Se avete poco tempo, può bastare il sughetto che si forma in cottura. Oppure un’emulsione a base di olio, limone e prezzemolo tritato. Ma l’ideale è una salsa, come la maionese.

Ingredienti (per 4 persone):

4 tranci di salmone fresco

3 patate

2 pomodori

1 cipolla rossa

1 cucchiaino di pepe nero in grani

50 ml di vino bianco

sale

olio extravergine di oliva

Preparazione:

Ancora prima di infornare, potete cominciare con le patate. Pelatele e tagliatele a tocchetti, più o meno delle stesse dimensioni, Quindi mettetele in una pentola piena di acqua e lasciatele cuocere per 15 minuti da quando l’acqua comincia a bollire. Mentre aspettate, tagliate la cipolla a fette sottili. Lavate i pomodori e tagliateli a spicchi, poi pestate in maniera grossolana i grani di pepe nero.

Versate due cucchiai di olio extravergine di oliva in una teglia da forno, poi aggiungete le patate, i pomodori e la cipolla. Regolate di salate e mescolate. Quindi unite i tranci di salmone, salate anche questi e versate il vino bianco. Infine versate i grani di pepe nero direttamente sulla superficie dei tranci di salmone.

Infornate a 220 ° per 25 minuti circa per arrivare ad una cottura perfetta fuori e dentro. Quando il salmone è pronto, tiratelo fuori dal forno e lasciatelo riposare per una decina di minuti circa prima di servirlo.