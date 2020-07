Si può iniziare bene la giornata seguendo delle semplici abitudini in grado di mantenerci in forma. Scopriamo quali sono.

Svegliarsi al mattino con il piede giusto non è da tutti, ma sarebbe opportuno farlo per affrontare al meglio la giornata. Piccoli gesti, abitudini sane da adottare durante la routine del risveglio, che porteranno solo benefici al nostro corpo.

Al mattino il nostro organismo deve affrontare una nuova giornata, sicuramente se il sonno è stato sereno e tranquillo si parte con il piede giusto e si riuscirà ad affrontare bene il tutto. Se al risveglio siete già nervosi, stanchi o ansiosi, sicuramente sarà difficile affrontare bene la giornata.

Quotidianamente al risveglio, si dovrebbero seguire delle semplici abitudini da ripetere ogni mattina così ci manterremo in salute.

Noi di CheDonna.it vi diamo alcuni consigli sulle sane abitudini da inserire nella routine mattutina, scopriamole.

Buone e sane abitudini per un risveglio perfetto

Non è così difficile iniziare la giornata in modo perfetto, talvolta basta davvero poco, sane abitudini che ci mantengono in forma. Al suono della sveglia si dovrebbe già reagire in modo diverso, con il sorriso e poi concedersi qualche minuto in più per gustare al meglio la colazione. In questo modo il metabolismo si attiverà subito, la mente sarà pronta per partire, ne beneficerà tutto l’organismo. provate a seguire una serie di consigli per iniziare la giornata perfetta. Ricordate il detto: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”

1- Svegliarsi in orario: svegliarsi in ritardo, potrebbe già creare qualche disagio. Il tempo è breve e non si riesce a fare tutto, quindi si parte già con il piede sbagliato. Il momento più difficile al mattino è proprio la sveglia, certamente non tutti amano svegliarsi presto. Ma se mettete la sveglia al mattino presto sicuramente avrete più tempo per svolgere tutte le faccende senza fretta. Il consiglio è di svegliarsi in anticipo di almeno un’ora prima rispetto al dovuto, così si ha il tempo di svolgere tutto senza troppo stress e ansia e stress.

2-Alzarsi subito al suono della sveglia: decidere di restare ancora al letto dopo il suono della sveglia è deleterio.

3- Bere acqua: per reidratarsi, è utile bere un bicchiere d’acqua prima della colazione. L’acqua deve essere a temperatura ambiente, inoltre potete aggiungere un pò di succo di limone, che permetterà di ritrovare l’energia necessaria per affrontare la giornata. Il limone rende la pelle più luminosa e aumenta le difese immunitarie.

4- Ascoltare musica rilassante: ascoltare un pò di musica è la soluzione ideale. Scegliete quella rilassante e che vi trasmetterà una un’energia positiva, che vi caricherà al meglio e sarete pronte ad affrontare il tutto.

5- Fare qualche esercizio per rilassarsi: sarebbe una pratica salutare non solo per il corpo ma anche per la mente. Provate a fare degli esercizi di risvegli muscolare, cliccate qui per leggere l’articolo completamente dedicato al risveglio. Fate sempre dei movimenti piani e non bruschi.

6- Fare il pieno di energia a tavola: iniziare la giornata in modo perfetto e fare una buona colazione. E’ il pasto più importante della giornata, a cui non si deve mai rinunciare, ci offre il giusto apporto calorico per affrontare al meglio la giornata. Dopo il meritato riposo notturno, l’organismo ha bisogno di riprendersi, perchè durante la notte, il sistema digestivo, così come il resto dell’organismo, si rigenera, quindi si vanno ad esaurire le riserve energetiche.

Si può definire la colazione il carburante essenziale per poter affrontare l’inizio della giornata. Si consiglia portare a tavola alimenti ricchi in vitamine, proteine e tutti i nutrienti principali, senza fare il pieno di cornetti, dolci farciti per apportare molti grassi e zuccheri non naturali. Provate a preparare voi dolci e torte da che sicuramente non conterranno troppo grassi o zuccheri raffinati. Questi non fanno altro che rallentare la digestione sovraccaricando l’apparato digestivo di tossine.