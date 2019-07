Il risveglio muscolare è il modo migliore per iniziare la giornata, sentendosi carichi fino a sera.

Tante volte quando ci si sveglia, sempre se durante la settimana lavorativa, ci si trova a fare tutto di fretta. Lavarsi, vestirsi e prendere tutto l’occorrente per la nuova giornata è un mix tra una routine da seguire e una gara con se stessi in cui il nemico da battere è il tempo. Si tratta di una dinamica che chiunque ha sperimentato almeno una volta nella vita e che genera molto più stress di quanto non si pensi, specie quando per via della fretta si rinuncia persino alla prima colazione e tutto per consumare un rapido caffè al bar. Insomma, il modo di svegliarsi e di muoversi nei primi minuti della giornata è sbagliato per la maggior parte delle persone che, senza rendersene conto, partono già stanche, rallentate da muscoli intorpiditi per essere stati mossi a freddo e senza i giusti tempi e con la mente così persa a controllarne i movimenti da aver bisogno di più pause per riprendersi nel corso della giornata. La buona notizia è che basterebbe dedicarsi qualche minuto ogni mattina per cambiare tutto ciò, rendendo più piacevole il risveglio e traendo subito l’energia giusta che serve per affrontare lo studio o il lavoro. La risposta è semplice e si chiama risveglio muscolare, una disciplina che per molti potrà apparire come una perdita di tempo ma che ad occhi più attenti risulterà un modo per iniziare il nuovo giorno con il piede giusto.

Risveglio muscolare, come praticarlo e perché funziona

Per prima cosa cerchiamo di capire il perché il risveglio muscolare dovrebbe rendere il risveglio più leggero e piacevole.

Dedicarsi del tempo non fa mai male e farlo appena svegli è un modo speciale per salutare il nuovo giorno e mettere a fuoco la propria esistenza e dove si vuole arrivare. In questo modo ci si troverà con la mente più lucida e pronti più che mai a prendere decisioni senza il rischio di lasciarsi guidare dalle emozioni sbagliate. Scaldare il corpo prima di iniziare a correre aiuta a focalizzarsi nel qui ed ora, accelera il metabolismo e rende più efficienti dal punto di vista dei movimenti. Tutti miglioramenti che nel corso della giornata porteranno ad aver bisogno di minori pause e che renderanno la mente più attiva e al contempo rilassata. Motivi più che validi per cercare di cambiare le proprie abitudini, no?

Ma come si effettua questo risveglio dei muscoli? Alla fine non è molto diverso dal prepararsi per un’attività sportiva. Si può iniziare con qualche saltello per riattivare la circolazione, optando per una corsetta sul posto alla quale far seguire quella a gambe divaricata. Ci si potrà poi allungare praticando qualche esercizio di stretching in modo da essere davvero pronti a tutto.

Il tempo che si perde è davvero poco perché si può iniziare da un risveglio muscolare minimal, che vada cioè dai 5 ai 10 minuti per proseguire con sessioni più estese nelle quali inserire altri esercizi o alcune posizioni di yoga. Basta iniziare per rendersi conto di quanti benefici arrivino da qualche minuto dedicato a se stesse già di primo mattino e una volta iniziato, la cosa più difficile sarà smettere.

