Un recente studio ha portato alla luce l’importanza di allenarsi sempre alla stessa ora per mantenere la perdita di peso.

Fonte: Istock

Quando si ha bisogno di tornare in forma, la sola alimentazione, per quanto importantissima, non basta. Se mangiare in modo corretto aiuta a perdere peso, infatti, lo sport si rivela indispensabile per tonificare i muscoli, innalzare il metabolismo e aiutare ad affinare determinati punti più critici di altri. Tutto ciò, nel lungo tempo, porta ad un dimagrimento efficiente dove alla perdita di peso si aggiunge un aumento della massa magra ed un aspetto sano e tonico. Ma come fare a mantenere i risultati raggiunti? Secondo un recente studio l’attività fisica gioca anche qui un ruolo importante. Sembra infatti che per mantenere i risultati raggiunti aiuti l’allenarsi sempre allo stesso orario e questo indipendentemente dalla fascia della giornata prescelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come allenarsi senza andare in palestra

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda il mondo del fitness e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Allenarsi sempre alla stessa ora per mantenere il dimagrimento ottenuto

Fonte: Istock



Lo studio in questione arriva dalla Brown Alpert Medical School ed è stato recentemente pubblicato sulla rivista Obesity.

Dopo aver analizzato 375 adulti che dopo aver perso peso sono riusciti a mantenere i risultati nel lungo periodo, è emerso che la maggior parte di loro si allenava sempre alla stessa ora. Per molti l’orario coincideva con le prime ore del mattino e si trattava sempre di un tipo di allenamento ad alta intensità.

Lo studio, che è ancora in fase di avanzamento, è volto a comprendere meglio le dinamiche che portano al mantenimento del peso perso con l’allenamento fisico, ai momenti della giornata che potrebbero influenzare meglio i risultati e alle modalità con cui lo sport viene intrapreso.

Si tratta, come ha dichiarato lo stesso Dale Bond, autore senior dello studio, di analisi che si riveleranno utili per degli studi futuri, compresi quelli destinati ai momenti più adatti per incrementare resistenza e prestazioni fisiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Quanto è giusto bere durante l’attività fisica

Dopotutto è ormai più che risaputo che l’attività fisica giova non solo alla perdita di peso ma anche alla salute stessa e imparare ad incrementarla e a svolgerla nel modo corretto può essere un buon modo, non solo per mantenersi in forma, ma anche per garantirsi una vita più lunga e in salute.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Ecco perché il total body modella i muscoli

Leggi anche -> Yoga: ecco perché è consigliato praticarlo

Leggi anche -> Come allenarsi con il proprio cane