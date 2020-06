Il caldo è arrivato e con esso anche la voglia di consumare pasti semplici, gustosi e genuini come l’insalata di riso. Eccola in 3 versioni facili, veloci e completamente vegane.

L’insalata di riso è senza dubbio uno dei piatti freddi estivi più amati da tutti. Semplici da preparare si presentano gustose, leggere e anche molto colorate. Scopriamo tre versioni di insalate di riso davvero semplici da preparare ma che conquisteranno tutti al primo assaggio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insalata di grano | Piatto unico estivo con pomodorini e capperi

Tante verdure e anche legumi, per fare il pieno di minerali, vitamine e sapore in un piatto unico perfetto da portare anche al mare. Se ami i primi piatti estivi scopri la ricetta della pasta fredda con pesto, pomodorini e mozzarella.

Come preparare tre insalate di riso gustose e vegane | il video tutorial

Per preparare le insalate di riso, avrete bisogno di:

Per insalata n.1 La Mediterranea

200 grammi di riso basmati integrale

2 piccole melanzane

1 spicchio d’aglio

10 pomodorini

2 cucchiai di pinoli

150 grammi di ceci già cotti

2 cucchiai di olive taggiasche

5-10 foglie di basilico

sale

olio extra vergine di oliva

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegana | cheesecake in barattolo -VIDEO-

Per prima cosa si andrà a lessare il riso in acqua bollente dopo averlo sciacquato. Poi si taglieranno le melanzane a dadini e si cuoceranno in padella in un filo d’olio e uno spicchio d’aglio dopo averle salate. I pomodorini si taglieranno in 4 parti. Nel frattempo il riso si sarà cotto e dopo averlo scolato si metterà in una ciotola condendolo con dell’olio. A questo punto si potrà procedere con il condimento del riso. Si aggiungeranno le melanzane, i pinoli, i ceci, le olive, i pomodori e il basilico. Si potrà salare alla fine.

Insalata n.2 Curcuma

200 grammi di riso basmati integrale

1 cucchiaino di curcuma

200 grammi di piselli freschi

3 carote

2 cucchiai di anacardi

3 cucchiai di uvetta

pepe nero

sale

olio extra vergine di oliva

Si andrà a lessare il riso assieme alla curcuma, i piselli e le carote tagliate a cubetti. A fine cottura si potrà scolare e mettere tutto in una ciotola condendo con pepe nero, olio, anacardi e uvetta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegana | nuggets di Tofu -VIDEO-

Insalata n.3 Alternativa

200 grammi di riso venere

1 mela golden

mezza arancia

scorza di arancia

3 gambi di sedano

1 ciuffetto di prezzemolo

3 cucchiai di pistacchi

1 cucchiaio di semi di zucca

1 cucchiaino di semi di sesamo

sale

olio extra vergine di oliva

Si farà cuocere il riso venere, e dopo averlo scolato si potrà mettere in una ciotola e condire con la mela tagliata a cubetti e insaporita dal succo di arancia, del sedano tagliato a cubetti, il prezzemolo tritato assieme ai pistacchi. Si aggiungeranno poi i semi di zucca, di sesamo e l’olio di oliva. Grattugiare una scorza di arancia come tocco finale. L’arancia potrà essere sostituita da lime o limone.

Le insalate di riso, saranno un piatto giusto per diverse occasioni come buffet delle feste, un pasto veloce per una serata tra amici o anche un pranzo da portare in ufficio. Se ami le ricette semplici e veloci, non perdere la ricetta degli involtini di melanzane grigliate.