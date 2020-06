Insalata di grano | Piatto unico estivo con pomodorini e capperi

L’insalata di grano con pomodorini e capperi è un piatto unico estivo adatto quando fa particolarmente caldo. Vediamo come si prepara.

L’insalata di grano con i pomodorini e i capperi è un piatto tipicamente estivo perfetto per questa stagione. Ottimo da consumare anche come piatto unico, è un valido sostituto della pasta.

Particolarmente comodo anche da portare al mare o per un pic nic in un pratico contenitore, è davvero facilissimo da preparare e molto saporito. E poi per cambiare, al posto di una pasta fredda, possiamo provare a proporlo ai nostri commensali.

Pochi e semplici ingredienti serviranno per preparare questo piatto che con l’arrivo del caldo potrà essere una valida alternativa ai classici primi piatti.

Ecco come si prepara l’insalata di grano, pomodorini e capperi

Non adatta ai celiaci, l’insalata di grano è invece un piatto vegano, visto che nella sua preparazione non prevede prodotti a base animale.

Scopriamo quali sono gli ingredienti per preparare questa fresca insalata estiva.

Ingredienti per 4 persone:

200 g grano

250 g pomodorini

1 cucchiaio di capperi

1 spicchio d’aglio (opzionale)

basilico q.b.

prezzemolo q.b.

origano q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione:

A seconda se utilizziamo il grano da cuocere o quello già precotto dovremo agire diversamente.

Con il grano da cuocere procediamo mettendolo in ammollo in acqua fredda per una notte intera. Quindi trascorsa la nottata lo sciacquiamo e lo asciughiamo.