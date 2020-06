Ricetta vegana | cheesecake in barattolo -VIDEO

Una cheesecake davvero gustosa e vegana che sarà buonissima da gustare e bella anche da guardare perché preparata in barattoli di vetro. La ricetta passo dopo passo.

Una ricetta dolce davvero appetitosa, una cheesecake vegana in barattolo realizzata con pochi ingredienti in modo facile e veloce. Una voluttosa cremosità ai frutti di bosco senza l’utilizzo di ingredienti di origine animale, per questo adatta a chi ha scelto di seguire un etica vegana anche nell’alimentazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegana | tiramisù senza uova -VIDEO-

Sarà davvero semplice preparare tante cheese cake in barattolo per ricevere gli amici ad una merenda in giardino. Questo dolce sarà perfetto anche per chi soffre di intolleranza al lattosio poiché non ne contiene. Se ami la cucina vegana, scopri come preparare le crepes vegane con la ricetta perfetta.

Come preparare la cheesecake vegana in barattolo | il video tutorial

Per preparare la cheesecake vegana in barattolo, avrete bisogno di:

Per la base

150 grammi dei vostri biscotti preferiti

5-6 datteri denocciolati

Per la crema

100 grammi di anacardi al naturale

200 grammi di yogurt di soia

4 cucchiai di sciroppo d’agave

1 pizzico di sale

1 cucchiaino da caffè di estratto di vaniglia

2 cucchiai di olio di cocco sciolto

Salsa ai frutti di bosco

125 grammi di lamponi

125 grammi di mirtilli

125 grammi di fragole

succo di 1 limone+ la scorza

SULLO STESSO ARGOMENTO: Polpette di ceci con sugo alle verdure -VIDEO-

Per prima cosa si dovranno mettere a bagno gli anacardi in una ciotola almeno per due ore. Poi un un mixer versare i biscotti preferiti e tritarli assieme ai datteri denocciolati. Si otterrà una base perfetta per le cheesecake che si potrà adagiare sul fondo dei barattoli compattandola con una spatolina.

Nel mixer si dovrà poi preparare la crema mixando assieme gli anacardi ammollati, lo yogurt di soia, lo sciroppo d’agave, il pizzico di sale, l’estratto di vaniglia e l’olio di cocco. Frullare fino ad ottenere una consistenza cremosa. Dopo aver preparato la crema, la si potrà aggiungere nel barattolo sopra la base di biscotti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta Vegana | gelato al mango sano e veloce -VIDEO-

Adesso non ci resta che preparare la crema di frutti di bosco, che si metteranno in un pentolino a cuocere assieme al succo di limone. Una volta freddata la crema sarà pronta per completare le cheesecake in barattolo che saranno decorate con una fragolina e messe a freddare in frigorifero. Se ami la cucina vegana scopri come preparare dei gustosi nuggets di tofu!