Tommaso Paradiso | 37 anni fra musica, amore e qualche sorpresa

Tommaso Paradiso compie 37 anni e, inondato dall’affetto di colleghi e fan, pensa al futuro. Nuovi progetti all’orizzonte, qualche azzardo, alla riscoperta della normalità.

Solo un numero in più, che serve a ricordarci quanta esperienza abbiamo accumulato, con la consapevolezza di poter (e voler) fare ancora meglio. Tommaso Paradiso, ieri, ha compiuto 37 anni e malgrado quell’aria scanzonata dal piglio giovanile ha già fatto moltissime esperienze toccando con mano le realtà più diverse che lo hanno portato ad essere considerato uno dei maggiori cantautori contemporanei.

L’avventura musicale con i “TheGiornalisti” l’ha portato alla ribalta: l’indie pop, i sentimenti e l’evoluzione dell’amore hanno favorito un successo nazionale arrivato relativamente in poco tempo. Il tempo, appunto, proprio lui che adesso lo mette di fronte all’esigenza di cambiare ulteriormente: i primi passi da solista stanno dando – almeno così sembrerebbe – gli stessi frutti (sia dal punto di vista economico che della popolarità) di quando era in gruppo. Meglio soli che mal accompagnati, potremmo dire, anche se Tommaso ha precisato più volte che la scissione dai “TheGiornalisti”, cioè da Marco Primavera e Marco Antonio Musella avvenuta nel 2019 dopo il successo di pubblico del Circo Massimo, è figlia di esigenze personali piuttosto che di incomprensioni con gli altri membri della band.

Tommaso Paradiso compie 37 anni: il successo di un cantautore “normale”

A giudicare dal modo in cui si sono separati, qualche frizione dev’esserci stata, ma resta il passato. Recente, ma pur sempre passato. Il presente dice altro e racconta un uomo ancora voglioso di mettersi in gioco per trovare la propria strada, fatta di normalità e non di paillettes, come testimonia la relazione solida con Carolina Sansoni: “Una ragazza normale”, l’ha definita il Paradiso facendogli il più bel complimento possibile. Il cantautore ha voglia di emozioni vere, spesso lontane dai bisogni artefatti e gonfiati del jet-set.

Proprio per questo, forse, rendere eccezionale la routine anche attraverso un testo lo fa essere unico – e a tratti irraggiungibile – agli occhi di alcuni colleghi: gli stessi che l’hanno riempito di auguri su Instagram fra storie e dediche fotografiche. Tuttavia Tommaso sa – perlomeno è in grado di capire – che il mondo è pieno di squali. Quel che conta è (come dice lui) non avere paura persino a pochi passi dai quarant’anni. Tappa in cui la maturità sembrerebbe essere a portata di mano, invece è proprio allora, forse, che ricomincia tutto. Allora auguri, Tommaso, e buon viaggio. In attesa della prossima hit parade.

