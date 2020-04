Andrà Tutto Bene | Arriva la nuova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso

La nuova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso è stata scritta via Instagram grazie all’aiuto dei fan. Ecco com’è nato il brano che si potrà ascoltare a partire dal 10 Aprile.

Durante il lockdown sono stati moltissimi gli artisti italiani che hanno deciso di utilizzare i social per rimanere vicini ai propri fan e per avviare progetti di beneficenza.

Elisa e Tommaso Paradiso sono stati tra questi. Entrambi hanno preso anche parte all’evento Musica Che Unisce, una vera e propria maratona in stile Telethon in diretta social che ha unito moltissimi artisti da ogni parte d’Italia.

Ecco com’è nata la canzone che i follower hanno visto letteralmente comporre davanti ai loro occhi.

La nuova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso scritta (anche) dai fan

Il progetto di Andrà Tutto Bene è stato portato avanti in una serie di dirette: i due compositori hanno deciso di condividere con i follower tutto il processo creativo che sta dietro a una canzone e che, in genere, i fan non conoscono.

I due non si sono limitati soltanto a mettere insieme musica e parole: hanno anche deciso di chiedere la collaborazione dei fan e di integrare nel pezzo le frasi più belle proposte via social da tutti coloro che hanno voluto prendere parte all’iniziativa.

Alla fine del lavoro di composizione e produzione, finalmente la canzone è pronta e i due cantautori hanno annunciato che uscirà domani 10 Aprile.

Il titolo sarà Andrà Tutto Bene: è sembrato che non ci fosse un titolo più appropriato dello slogan che è diventato il simbolo della resistenza al Coronavirus.

La nuova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso riuscirà ad eguagliare l’enorme successo di Rinascerò, Rinascerai scritta dai Roby Facchinetti? Per scoprirlo non rimane che aspettare.

Curiosamente, Elisa e Tommaso Paradiso non sono stati gli unici ad avere l’idea di intitolare una canzone in questa maniera: ci ha pensato anche il cantautore inglese (ma di origini italiane) Jack Savoretti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Savoretti (@jacksavoretti) in data: 7 Apr 2020 alle ore 9:08 PDT

Il brano, il primo che Savoretti ha cantato in italiano, verrà utilizzato per raccogliere fondi a favore del San Martino, l’ospedale specializzato nella gestione di malattie infettive di Genova. Proprio il capoluogo ligure è la città di origine del padre di Jack.

