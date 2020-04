Carlo e Camilla | Anniversario in quarantena: 15 anni e tante foto

Carlo e Camilla festeggiano il quindicesimo anniversario di matrimonio in quarantena, con una bella foto, due cani, e tanto sollievo.

Quando si sono sposati, ormai quindici anni fa, Carlo e Camilla non godevano esattamente del favore del pubblico.

Il ricordo della Principessa Diana e della sua terribile morte era ancora fresco nella memoria degli inglesi e del resto del mondo quando Carlo d’Inghilterra e Camilla Shand – Parker Bowles si unirono in matrimonio, quindi la felicità della coppia reale venne offuscata dai commenti della stampa e dalle solite dicerie di palazzo.

Nonostante tutto, però, Carlo e Camilla si sposarono e vissero – davvero – felici e contenti per i successivi quindici anni, come testimoniano le molte (e bellissime) fotografie che i il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia hanno condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale.

E oggi? Cosa pensano gli inglesi (e tutti gli altri) del loro matrimonio? La risposta potrebbe essere sorprendente.

Carlo e Camilla: l’anniversario del matrimonio in quarantena

Hanno di recente superato i settant’anni, Carlo e Camilla: lei ne ha compiuti 72 lo scorso Luglio ed è di poco maggiore del Principe, che ha festeggiato il settantunesimo compleanno lo scorso 14 Novembre.

Come sanno tutti, Carlo è risultato positivo al Coronavirus poco dopo la notizia che anche Alberto di Monaco fosse positivo (anche se Alberto ha negato fortemente la possibilità di aver infettato il Principe del Galles durante un incontro ufficiale a cui presero parte entrambi).

Fortunatamente le due teste coronate hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di debellare il virus, e sia Carlo sia il Principe Alberto sono stati dichiarati guariti non troppi giorni fa.

Dopo la fine del suo totale isolamento, durato una settimana, Carlo ha potuto riunirsi alla sua Camilla, che stava osservando la quarantena volontaria in un’altra ala del palazzo di Birckhall, la loro residenza scozzese.

Dopo il grande sollievo provato a seguito della guarigione di Carlo, il Principe e la sua Duchessa hanno deciso di festeggiare il loro quindicesimo anniversario di nozze con una bellissima fotografie nel patio di Birckhall insieme ai Bluebell e Beth, i due cagnolini di Camilla.

Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse) in data: 8 Apr 2020 alle ore 1:59 PDT

I due non potrebbero sembrare più sereni e più tranquilli: la fotografia serve probabilmente anche a dissipare le insistenti voci di rottura che si sono susseguite negli scorsi mesi, e che addirittura parlavano di un divorzio imminente tra il Principe di Galles e l’unica donna che Carlo abbia mai amato davvero.

Qualche ora dopo la pubblicazione della fotografia è stato pubblicato anche un video che raccoglie alcune foto dei momenti più significativi della vita della coppia: dal giorno del matrimonio fino alle numerosissime visite ufficiali che i due hanno tenuto nel corso degli anni.

Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse) in data: 9 Apr 2020 alle ore 4:01 PDT

Scorrendo le fotografie è impossibile negare la grandissima complicità che la coppia ha sempre manifestato in pubblico: sono stati moltissimi i commenti con cui sudditi e follower da ogni parte del mondo hanno portato i propri auguri alla coppia reale.

Uno, in particolare, ha ottenuto centinaia e centinaia di like da altri utenti: “Sono perfetti insieme. Io amavo moltissimo Diana, ma lei era fatta per un altro tipo di vita per la quale avremmo apprezzato il suo animo amabile. È così bello vedere Carlo e Camilla felici insieme!”

A quanto sembra, quindi, un’ampia fetta di inglesi e di fan della monarchia britannica sembra ormai essere passata dalla parte di Camilla, anche se non ha mai dimenticato Lady Diana. Del resto, lo stesso Principe Carlo ha dichiarato molte volte che, con il senno di poi, il matrimonio con Lady D fu un imperdonabile errore.

Un post condiviso da Anasalwa مجلة أنا سلوى (@anasalwa.magazine) in data: 9 Apr 2020 alle ore 9:42 PDT

Purtroppo non tutti si sono rassegnati all’idea che la vita vada avanti, anche quella dei reali d’Inghilterra: in molti (forse in troppi) hanno voluto ribadire, perfino nei commenti alla foto dell’anniversario del loro matrimonio, che Carlo e Camilla non avrebbero dovuto sposarsi, e che Diana è insostituibile.

