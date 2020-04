Coronavirus | Videomessaggio del Principe Carlo: “Sono guarito, grazie a tutti”

Il Principe Carlo d’Inghilterra torna a parlare dopo esser riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Un videomessaggio di solidarietà e ringraziamento al personale medico sanitario, ma anche a chi sta combattendo la malattia.

La quiete dopo la tempesta, quella che si era abbattuta – almeno mediaticamente – su Buckingham Palace non appena è stato reso noto che il Principe Carlo fosse positivo al Coronavirus. Un’atmosfera di apprensione e preoccupazione ha pervaso il Regno Unito, al punto che persino Boris Johnson – inizialmente scettico sull’incisività della pandemia, al punto da considerare e sposare l’immunità di gregge come possibile soluzione – si è dovuto ricredere e annunciare il lockdown.

Quando è successo i Reali erano già altrove, hanno lasciato il Palazzo per precauzione. Infatti il Principe Carlo, ora che il peggio sembra essere passato, si trova nella sua residenza scozzese nei pressi di Balmoral. Luogo molto caro a lui e alla sua Famiglia, dove ha scelto di trascorrere questo periodo di quarantena: proprio dalla Scozia il Principe prende parola per rassicurare tutti.

Principe Carlo: “Sto bene, solidarietà a chi sta combattendo il Coronavirus”

Quelli che si erano preoccupati per lui inizialmente e poi le cronache che già si preparavano al peggio: Carlo, inutile nasconderlo, è considerato un soggetto a rischio vista la natura ancora ignota del COVID-19. Si sta studiando un processo che porti all’immunizzazione e, magari, alla messa in commercio di un vaccino ma ancora siamo in alto mare. Anche se i medici e il personale scientifico stanno lavorando alacremente per dare risposte certe ai mille punti interrogativi che il Coronavirus ha generato. Un ringraziamento particolare, da parte di Carlo d’Inghilterra, va proprio a loro all’interno di un videomessaggio che il Principe ha postato sui suoi canali social ufficiali.

La preoccupazione di Harry, dunque, sembra essere scongiurata: Carlo appare lucido, pragmatico e consapevole dell’epopea che ha vissuto. Forse è riuscito addirittura ha capire come potrebbe aver contratto il COVID-19: a metà marzo, il Reale inglese ha incontrato Alberto di Monaco (il primo blasonato ad aver contratto il virus). L’incontro potrebbe, dunque, aver favorito il contagio.

“Avendo recentemente attraversato il processo di contrazione di questo virus, fortunatamente con sintomi relativamente lievi, mi trovo ora dall’altra parte della malattia, anche se ancora in una condizione di distanza sociale e generale isolamento”, ha sottolineato Carlo. In conclusione un pensiero a chi si è preso cura di lui: “Un ringraziamento particolare a chi ha permesso che potessi parlarvi oggi, riuscendo a risanare la mia condizione, il personale medico e sanitario da subito in prima linea contro il Coronavirus. Tutta la mia solidarietà anche a chi sta combattendo in questo momento la malattia, l’isolamento e la solitudine“, chiosa il Principe.

