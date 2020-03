Coronavirus | Alberto di Monaco positivo, preoccupazione per i figli

Alberto di Monaco positivo al Coronavirus. Mentre la Francia bacchetta Macron per come sta gestendo l’emergenza sanitaria, cresce l’apprensione a Palazzo Grimaldi.

Anche la Francia comincia a fare i conti con l’emergenza Coronavirus, persino dalle parti della Senna gli umori sono divisi: il modello francese per fronteggiare il COVID-19 desta qualche perplessità, scuole chiuse ma elezioni garantite. Il risultato è stato – come era presumibile – un astensionismo da record che bolla le municipali come pietra dello scandalo in merito alle contromisure che si sarebbero potute e dovute prendere in un momento come questo.

L’eccessiva tiepidezza di Macron, infatti, sta prestando il fianco ad una cautela maggiore dopo l’aumento di contagi. Tuttavia, come ha sottolineato qualche giorno fa la saggista e politica Michela Marzano: “Se le scuole sono chiuse, ma le elezioni vengono garantite, i francesi vanno in confusione”. Stesso caos, per quanto riguarda la diffusione a macchia d’olio del contagio da COVID-19, che si respira a Palazzo Grimaldi. Come in Inghilterra, anche in Francia il Palazzo Reale è al centro del mirino mediatico e sociale.

Alberto di Monaco positivo al COVID-19: “Preoccupato per i miei figli”

Se a Buckingham Palace non si è ancora registrato alcun caso di positività al Coronavirus (ma la Regina e suo marito Filippo si spostano a Windsor in via precauzionale), a Palazzo Grimaldi la situazione è più complessa e intricata. Alberto di Monaco è positivo al COVID-19: “È un caso lieve”, fa sapere il figlio di Grace Kelly e Ranieri. Non basta, però, a placare le acque. Così come non sono sufficienti le rassicurazioni che tenta di dare ai lettori della rivista “People” per placare la preoccupazione: “Ho fatto il test in forma anonima – spiega – non volevo essere trattato diversamente dagli altri e finire in cima alla pila soltanto grazie al blasone”.

Il Reale prosegue l’isolamento nel suo appartamento privato ma non nasconde – sarebbe impossibile vista la situazione – una comprensibile apprensione. Non tanto per sé stesso, che comunque è sotto controllo, quanto per i suoi figli: “Nelle ultime settimane li ho baciati molto spesso perchè avevano mal di stomaco e da padre li ho coccolati un po’ di più, spero soltanto di non averli contagiati. Al momento non mostrano sintomi”, ha rivelato.

Per quanto riguarda, invece, i suoi di sintomi, Alberto di Monaco fa chiarezza: “Ho il naso che cola, qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Nulla di grave, ma sono costantemente monitorato”. Infine l’appello del Principe monegasco: “Seguite le raccomandazioni. È faticoso restare a casa, ma è il solo modo che abbiamo per fermare il virus. Il COVID-19 può colpire chiunque, a qualunque età”. Solidarietà e vicinanza arrivate anche dalla figlia Jazmine Grace Grimaldi, frutto della relazione con l’ex compagna Tamara Jean Rotolo, post su Instagram da parte della 27enne cantante e attrice (riconosciuta da Alberto soltanto nel 2006).

❤️🙏🏻💪🏼 #stayathome #socialdistancing #washyourhands #thisisnotajoke #coronavirusdoesnotdiscriminate #wewillgetthroughthis #tbt

