A 20 anni dalla morte della sua prima moglie, il Principe Carlo d’Inghilterra svela i retroscena di un matrimonio che non si sarebbe mai dovuto celebrare

“Nel nostro matrimonio siamo sempre stati in tre” disse Lady Diana sollevando un vero e proprio polverone senza presententi per la monarchia inglese e tutta la Gran Bretagna.

Se lei parlò in tempi non sospetti, non si può dire che più recentemente il suo ex marito sia stato in assoluto silenzio.

Anche il Principe Carlo ha detto a tratti la sua su quell’unione poco felice. Tra le sue più interessanti confessioni vi è senza dubbio quella raccolta da Robert Jobson, corrispondente reale che aveva poi provveduto a condensare le parole di Carlo nella biografia intitolata Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams.

Qui il Principe Carlo spiega come mai quel matrimonio non sarebbe mai dovuto esser celebrato.

Principe Carlo e il matrimonio da non fare con Lady Diana

“Ho desiderato disperatamente annullare il matrimonio quando durante il fidanzamento ho scoperto quanto fossero pessime le prospettive, non avendo avuto alcuna possibilità di conoscere Diana in anticipo”.

Il Principe Carlo d’Inghilterra spiega come la coppia si incontrò solo dodici volte prima di arrivare all’altare e capire se fosse o meno “la donna della vita” risultato dunque impossibile.

L’umore lunatico di Diana risultava impossibile da affrontare per il Principe Carlo e anche il dialogo era farraginoso. Perché allora non scioglier la promessa? le pressioni da parte del principe Filippo, che pare commentò “o la sposi o la lasci”, pare furono decisive per un matrimonio che in pratica risultò un obbligo.

Anche le sorelle di Diana pare non furono da meno. Quando confessò loro di non volersi più sposare pare che queste le risposero:

“Proprio un bel guaio: in giro è pieno di strofinacci con la tua faccia”

Carlo si dice comunque felice oggi con Camilla ma i rimpianti comunque ci sono sempre.

Quanto pare avrebbe privatamente spiegato agli amici più cari:

“Mi sento in colpa per averla catapultata in un mondo che non era il suo, costringendola ad una vita che lei non era in grado di gestire”

Un matrimonio tra due estranei dunque, celebrato nel dubbio di entrambe le parti e destinato a un futuro decisamente poco felice.

Un insuccesso annunciato insomma che, in fin dei conti, forse entrambi hanno pagato.