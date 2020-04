Data la situazione odierna e la condizione pandemica siamo costretti a rimanere nelle nostre case. Siamo sicuri di seguire uno stile di vita corretto e adeguato senza sottoporlo a degli eccessi? Il Mistero della Salute ci ha detto come seguire degli stili di vita corretti anche restando a casa.

Le misure inevitabili prese dal governo includono il nostro rimanere a casa per contenere la diffusione del Coronavirus. Crescono le attività che girano sul web e per riuscire a mantenere le nostre giornate ricche e movimentate al contempo, dalla cucina all’attività fisica, alle attività ludiche e scolastiche per bambini e ragazzi. Coronavirus, mantieni un buono stile di vita a casa.

Cosa stiamo facendo a casa?

Fondamentale da seguire in questo periodo così critico è prima di tutto lo stare a casa ed attenersi alle regole in caso di uscite brevi e per sole necessità. Il diminuire degli spostamenti consentiti ha inevitabilmente stravolto la vita di ognuno di noi, la giornata in casa viene organizzata diversamente, ci si sveglia con la voglia di metter su delle idee costruttive per sé stessi, per i figli, per la famiglia in generale. Nei casi possibili viene svolto il cosiddetto smart working, quindi il lavoro di molti continua ininterrottamente e comodamente da casa.

C’è chi ha la fortuna di possedere nella propria casa un giardino, un balcone, un terrazzo, un semplice cortiletto adiacente alla propria abitazione, e così lo svolgere attività fisica pur restando a casa, diventa una pratica decisamente più agevole. Chi non ha a disposizione spazi tali per poter praticare sport o semplice allenamento, può ricorrere tranquillamente ad innumerevoli app per smartphone. Con questi programmi e schede di allenamento online possiamo renderci autonomi, scegliere la seduta che ci si addice di più e praticare l’attività fisica nel momento della giornata che riteniamo migliore.

Altro punto molto importante, oltre alla al nostro benessere fisico, è quello che riguarda il punto di vista nutrizionale. Ultimamente molte di noi si stanno dedicando con più dedizione e costanza alla pratica culinaria. Fioccano ricette da ogni parte, possiamo trovare sui social, ogni giorno, molteplici immagini che ritraggono pietanze di ogni tipo, ricette all’ultimo grido, ma soprattutto preparazioni molto semplici e basiche come il pane fatto in casa, le crostate, pasta all’uovo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pane | La ricetta base con varianti sfiziose

Stanno spopolando i corsi online per quanto riguarda le università, le classiche lezioni per ciò che concerne tutti gli altri ordini scolastici e per di più ci stiamo cimentando nelle attività da fare in casa con i bambini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | 5 attività da fare in casa con i bambini

Abbiamo oggi probabilmente più tempo per leggere dei libri e far leggere anche i nostri figli. Rilassarci con una playlist musicale durante il lavoro o lo studio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Leggere ci rende vivi | Una lista di libri tutta per voi

I consigli del Ministero della Salute per uno stile di vita corretto | Alimentazione

Il Ministero della Salute ci ha fornito degli stili di vita corretti da poterla seguire pur restando in casa (CLICCA QUI PER LA GUIDA COMPLETA). L’articolo attinente parte fornendo dei buoni consigli in tema alimentazione. Sappiamo ormai quanto l’alimentazione influisca sul nostro adeguato stile di vita, per farsi si che sia corretta dovrà essere bilanciata in tutte le sue sostanze nutrienti fondamentali per il nostro organismo. Di seguito i consigli del Ministero della Salute per una sana alimentazione

Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (almeno 1,5l)

A tavola varia le tue scelte, la monotonia, infatti, non aiuta per un’alimentazione sana

Limita l’uso di sale e di zucchero

Consuma alimenti che forniscano almeno 25 grammi di fibra alimentare al giorno

Fai sempre una sana prima colazione, che, possibilmente, includa latte o yogurt e un prodotto da forno, ed evita di saltare i pasti

Consuma almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura (meglio se 2 di frutta e 3 di verdura) arrivando almeno a 400 grammi, variando i colori dei vari prodotti. Ricorda che il succo di frutta, anche al 100%, non sostituisce mai la frutta fresca

Consuma quotidianamente cereali (pane, pasta, riso ecc.), privilegiando quelli integrali

Mangia pesce almeno 2-3 volte alla settimana, fresco o surgelato

Privilegia il consumo di carni bianche, limitando quello di carni rosse

Ricordati che i legumi forniscono proteine di buona qualità e fibre, includili nella tua alimentazione almeno 3-4 volte a settimana, magari con un piatto unico di cereali e legumi

Limita il consumo di alimenti ricchi di grassi, sale e zuccheri e di bevande zuccherate

Privilegia, come condimento, l’olio extravergine di oliva, ma senza esagerare

Privilegia la cottura a vapore, alla piastra o al cartoccio, limitando le cotture che prevedano aggiunte di grandi quantità di grassi

Ricorda che l’alcol non è un alimento e non esiste una quantità sicura e raccomandabile. Per la salute è meglio astenersi dal bere alcolici. Se ne bevi, limita le quantità e comunque non superare mai quelle considerate a basso rischio, ricordandoti di non bere mai a digiuno e durante le ore di lavoro.​

L’importanza della attività fisica

Si aggiungono inoltre tutte le norme che riguardano l’attività fisica in casa, è fondamentale, soprattutto in questo momento nel quale siamo fermi a casa e più inclini a portare avanti una quotidianità piuttosto sedentaria, praticare attività fisica. Il Ministero della Salute ci dice che è possibile trarre dei benefici anche con soli 30 minuti di esercizio al giorno.

Ci fornisce al contempo dei consigli molto utili riguardo al mondo dei bambini, ci informa sul fatto che i bambini devono necessariamente mostrarsi attivi e liberi nel trascorrere il tempo ballando, camminando, saltellando. Ci indica inoltre delle informazioni precise riguardo alle varie età dei bambini e il movimento da praticare annesso, stessa cosa per gli adulti (CLICCA QUI PER LA GUIDA COMPLETA).

Mantenere uno stile di vita sano che includa un’alimentazione adeguata abbinata all’attività fisica regolare è la base per il nostro benessere.

Fonte: (www.salute.gov.it)