Quasi tutti abbiamo, nella nostra casa, una libreria un po’ dimenticata e magari troppo impolverata per essere di nuovo letta. Grandi classici, storie moderne, libri di cultura o di scienza, manuali d’arte, libri di viaggi, enciclopedie davvero datate. Quell’agglomerato di testi se ne sta lì, immobile, forse perché la nostra vita frenetica, ricca di impegni, appuntamenti, fughe dell’ultimo minuto, il consueto rimandare di ognuno di noi e quindi quel tempo mai speso per la lettura, ci ha portati a dimenticarli, a dimenticarci che c’è sempre tempo per leggere o ri-leggere un buon libro. Le nostre 6 proposte per adulti e bambini.

Sarebbe bello, per i nostri figli, per ognuno di noi, dedicare del tempo alla lettura, sederci e sfogliare di nuovo le pagine di una qualche avventura, di un romanzo storico, di un libro nuovo acquistato ultimamente, del libro che abbiamo amato di più, di tutto quello che abbiamo pensato di leggere ogni qualvolta ce lo siamo ritrovato davanti ma, una vocina ci sussurrava “mi piacerebbe ma ora non ho tempo”. 6 proposte di libri per voi!

Leggere ci rende vivi

Il momento è arrivato, dobbiamo ritrovare questo tempo, ritagliarci degli spazi per noi, allontanare la mente dallo schiacciare della vita quotidiana, dalla solitudine troppo piena di vuoti, tutti quei ritagli vuoti della giornata che non portano a nulla di costruttivo, di creativo, ma soprattutto di produttivo per noi stessi e per il nostro benessere psicofisico.

Leggere è un’arma potente e intelligente, forse l’unica che ti permette di viaggiare pur stando sdraiato sul divano, il mezzo che ci fa sentire una grande voglia di continuare, di voltare pagina per scoprire cosa succede più avanti, quale argomento verrà trattato, come andrà a finire la vicenda appena letta e in un certo senso anche vissuta.

Riscoprire la bellezza di tematiche mai approfondite e di storie che non abbiamo mai avuto ancora il piacere di conoscere, equivale ad immergersi in un mondo a parte intriso di pulsioni positive.

Divulgare la lettura a chi ci sta intorno, ai nostri bambini, e ci permetterà di renderli liberi e consapevoli, ogni qual volta prendiamo un libro in mano e ci accingiamo ad iniziarlo facciamo una scelta, scegliamo di arricchirci! Tutti noi dovremmo fare questo genere di scelte a cadenza regolare così da renderci appassionati.

Scelta e passione, due parametri davvero essenziali nella nostra vita. Talvolta siamo costretti a fare delle scelte ad esempio in ambito lavorativo che non proprio ci aggradano ma cerchiamo al contempo di fare “la scelta giusta”, più valida, tale per ridurre al minimo incertezze e precarietà future. Ma ne esiste anche un’altra, di scelta, per fortuna, quella grazie alla quale ci sarà possibile raggiungere la nostra reale natura e viverla appieno, questa è la passione.

Tutti noi custodiamo piccole e grandi passioni, dimenticate, ritrovate, scoperte. La passione nasce dentro di noi, è indistruttibile ma si può scegliere di tenerla a bada, di nasconderla, oppure, al contrario di renderla concreta sempre più incrementandola. Leggere è una passione.

Invito alla lettura | 6 proposte di libri per adulti e bambini

Leggere per capire meglio qualcosa, oppure per sognare, c’è chi vuole estraniarsi dalla realtà. Chi cerca in un certo qual modo di evadere dai problemi quotidiani. Oggi vogliamo proporvi una serie di libri per adulti e per bambini per ritrovare quei momenti di scoperta e di arricchimento tali da riuscire a trascorrere un tempo migliore, scarno dalle attuali preoccupazioni e paure.

Iniziamo con 3 belle proposte per gli adulti:

6 Lezioni americane di Italo Calvino, ogni capitolo del libro è dedicato a 6 pilastri che secondo Calvino rappresentano un valore essenziale per il testo letterario e per la comunicazione in generale. Nel testo si parla di leggerezza, di coerenza, di rapidità, di molteplicità, di visibilità e di esattezza. Argomenti approfonditi via via in quelle che sono lezioni di letteratura di Calvino ricchi di esempi e citazioni prese dai classici del suo tempo.

L'arte di conoscere se stessi di Arthur Shopenhauer, è una breve raccolta che tratta la scelta ardua dell'autore su come intraprendere la propria vita: in solitudine. Forse un testo presente già in qualche casa, un'esperienza ricca e profonda affrontata nei minimi dettagli tutta da leggere, fornita di consigli per il lettore. La chiara consapevolezza di aver scelto di isolarsi dal mondo per conoscere meglio se stesso e appurare il reale valore delle persone delle quali si era circondato fino a quel momento.

Cecità di José Saramago, questo libro ci mette di fronte ad una nuova umanità, donne e uomini che non vedono, anche se la loro cecità non si riferisce a quella che noi conosciamo. Si tratta di una malattia che li ha portati a vedere un mondo completamente bianco e questo contagio è diventato poi una vera e propria epidemia. Parla di una società che si ritrova a riscoprire se stessa, a dover fare i conti con il proprio egoismo e la propria indifferenza gli uni con gli altri.

3 libri per bambini

I tacchini non ringraziano di Andrea Camilleri, è un po lo zoo personale dell’autore che ci racconta di cani, gatti, cardellini, ma anche volpi, serpenti e tigri e li descrive come portatori d’amore, d’intelligenza. Ogni animale pare sia in grado di comprendere l’uomo. Riuscirà ad esistere e resistere la bellezza degli animali nonostante la bruttezza del mondo?

Il meraviglioso Mago di Oz di Frank Baum, un’avventure meravigliosa, una favola che tutti, grandi e piccini dovrebbero conoscere, una viaggio straordinario per una compagnia di amici.

Racconti di Edgar Allan Poe, per i ragazzi, prendere confidenza con la paura imparare ad esorcizzarla è importante, l’autore è il maestro dei racconti dell’orrore, fitti e intrigati, una scelta ardua ma indispensabile!

Leggere ci rende vivi! | Raccolta libri per adulti e bambini (Pixabay photo)



Leggete, leggete tutto quello che più vi piace e vi appassiona, leggete anche per leggerezza ed evasione, un libro, per tantissimi motivi, sarà sempre meglio di un programma televisivo.