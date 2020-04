Chiara Ferragni | Fedez, dopo aver ricevuto svariate segnalazioni su un noto gruppo telegram, ha scelto di contattare la polizia postale

Chiara Ferragni e suo marito Fedez, che nel corso di queste settimane sono stati i protagonisti assoluti di numerose campagne benefiche al fine di contrastare l’emergenza sanitaria in Italia dovuta al coronavirus, si sono ritrovati a fare i conti con qualcosa che speravano non potesse mai arrivare. Che cosa è successo?

Come ormai noto da qualche giorno, su Telegram è nato un gruppo in cui si scambiano foto delle ex fidanzate e di certo non scatti che le immortalano durante la prima comunione. Tra le vittime di questo gruppo ci sono numerose donne dello spettacolo e tra queste pare spuntare anche il nome dell’imprenditrice digitale.

Numerosi fan, infatti, hanno segnalato alla coppia che all’interno di questo gruppo c’era qualcuno che richiedeva le foto di Chiara, ma non si sa se gli utenti in questione sono riusciti ad ottenerle o meno.

Fedez si è rivolto alla polizia postale dopo le segnalazioni su Chiara Ferragni. Al fine di impedire la diffusione di queste possibili foto.

Fedez difende Chiara Ferragni e sbotta su Twitter: “Non andava di moda altro?”

Chiara Ferragni, che recentemente ha lanciato una nuova iniziativa benefica, almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte a questo terribile episodio, ma al posto suo ci ha pensato suo marito.

Fedez ha ringraziato tutti i suoi fan per la segnalazione, rivelando loro di aver già preso provvedimenti girando tutti gli screen alla polizia postale, ma non solo.

Il rapper, come comprensibile, ha anche perso la calma con tutti quegli utenti che hanno richiesto all’interno del gruppo Telegram, le foto di sua moglie. “Ma una volta non andava di moda scopar*?” ha scritto il cantante sul suo profilo Twitter, che di recente si è lanciato in una nuova battaglia contro il Codacons.

Chiara Ferragni e Fedez, ancora una volta, hanno dato il buon esempio al loro vasto pubblico, invitandolo a denunciare sempre episodi del genere.