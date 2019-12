Gossip | Tommaso Paradiso ispirato dall’amore, teneri scatti all’Ara Pacis di Roma

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sembrano essere raggianti e complici all’Ara Pacis di Roma durante la mostra dedicata a Sergio Leone. Nuovo stato di grazia per il cantante.

“Non avere paura”, canta Tommaso Paradiso. L’ex front-man dei Thegiornalisti timore non ne ha mai avuto, perlomeno ogni volta che si è trattato di scombussolare la sua vita. Da uomo qualunque a icona da copertina nel giro di pochi anni, fatti di concerti, parole ed emozioni su e giù da un palco. Sempre in compagnia, pur sentendosi incredibilmente solo.

Questo, in qualche modo, ha fatto capire qualche mese fa. Subito dopo il concerto di agosto del Circo Massimo – atto finale pregno di significati con la band – ha dato il via alla sua carriera da solista con un lungo post su Instagram. Ne è seguita un’aspra diatriba social con i restanti componenti del gruppo: “Ho riflettuto prima di arrivare a questa decisione, i Thegiornalisti per quanto mi riguarda non esistono più. Sono stato male in quest’ultimo periodo, credo sia la decisione migliore”.

Tommaso Paradiso, solista accompagnato: amore e musica con Carolina Sansoni

Schietto, diretto, secondo alcuni troppo freddo. Sono i rischi del mestiere, un lavoro fatto di lussi, successo e privilegi, ma anche di scontri, diverbi e divergenze a cui bisogna saper fronteggiare con caparbietà. C’è riuscito Tommaso, senza paura, e con un video – il primo della sua carriera da solista – ricco di amici e colleghi: da Elisa a Fiorello, passando per Jovanotti ed Enrico Vanzina.

Solo in mezzo a tanti, un po’ come chiunque. A dimostrazione che lui è rimasto – o così vuol far credere di essere – il ragazzo di sempre. Possibile anche grazie ad un amore ritrovato, quello che dal 2017 lo lega a Carolina Sansoni: “L’ho conosciuta a una partita di calcio, era seduta dietro di me, da lì ho scatenato l’inferno. L’ho corteggiata con intensità perchè sono queste cose che rendono la vita degna di essere vissuta“, ha detto il giovane cantautore.

Sembra tutto un gran bel film con i titoli di coda che potrebbero scorrere da un momento all’altro, e invece la favola continua: la loro – Tommaso e Carolina – e quella dei fan che aspettano la prossima canzone. Quasi tutti gli ultimi lavori sono ispirati a lei, costante musa mai invadente, la vita di coppia dei due è molto riservata: più di quanto si possa ritenere. Il “Paradiso” è nei piccoli gesti. Li vediamo alla mostra dedicata a Sergio Leone, nella Capitale, complici, innamorati ed inseparabili. La stessa impressione che hanno fatto sul red carpet di Venezia, alla Mostra del Cinema. Era la loro prima uscita pubblica: “L’ho trovata normale, e con normale intendo lontana dai riflettori, lei è tutt’altro che normale. È bellissima! Sono sereno e nuovamente ispirato, perchè non è vero che la creatività è alimentata dal tormento. Per me è l’esatto contrario”.

È un Tommaso Paradiso nuovo che vediamo alle soglie di questo Natale, pronto per nuovi traguardi, con la testa proiettata verso il futuro e le ambizioni di chi è consapevole di potercela fare: a volte per aggiustare le cose bisogna romperle e rimettere insieme i cocci. Paradiso è sceso nel suo inferno, professionale e privato, per tornare più ritemprato e pronto di prima. Solo così forse, citando lo Stato Sociale, la felicità non è una truffa.

