Stai cercando l’abito da sposa perfetto? Scopri 5 consigli utili

Abito da sposa: una mini guida con 5 consigli utili che faciliteranno questo compito e ti eviterà di incorrere negli errori più comuni.

Comprare l’abito da sposa è di gran lunga il passo più emozionante nella pianificazione del tuo grande giorno, ma prima di iniziare la corsa all’abito dei tuoisogni tieni presente alcune alcune regole da seguire per rendere questa esperienza davvero memorabile e soprattutto positiva.

Come scegliere l’abito da sposa perfetto

Avete deciso di fare il grande passo e sei felice ed emozionata più che mai. Un matrimonio comporta un impegno organizzativo notevole e tra tutte le cose che ci sono da fare, spicca lui, l’abito da sposa, il protagonista della festa. Con questi 5 consigli ti faciliteremo questo compito e ti orienteremo verso la scelta dell’abito giusto senza commettere errori.

1/Identifica gli abiti da sposa che ti piacciono

Il primo cosiglio anticipa il tuo ingresso nei negozi di abiti da sposa. Non andare alla cieca, fai delle ricerche e orientati sul tipo di abito che ti piacerebbe, che si adatta a te: lineare, pomposo, ultra ricamato, prezioso o semplice, con o senza spalline…Parti da una tipologia. La selezione di abiti disponibili in una boutique può essere intimidatoria per quante infinite variabili esistono. Identificare in anticipo il tuo stile ti aiuterà a sviluppare un’idea chiara di ciò che ti piace.

Per orientare la tua scelta puoi iniziare a sfogliare le riviste specializzate o partecipare alle sfilate promosse dai saloni da sposa, inoltre puoi visitare i siti Web, ecc.

Appunta le tue ispirazioni senza moderazione. Ciò ridurrà significativamente il numero di negozi che visiterai e il tempo che trascorrerai lì. Scopri le tendenze del 2020 per gli abiti da sposa in questo articolo.

2/Rispetta il budget prefissato



Probabilmente hai già un’idea del budget che puoi assegnare al tuo abito da sposa. Se non ci hai ancora pensato fallo adesso. Anche se pensi che il tuo abito non ha prezzo, in realtà anche la fascia di prezzo può aiutarti ad orientarti e a fare una selezione.

Puoi decidere di essere disposto a spendere da 500 a 5.000 euro per il vestito dei tuoi sogni, questo budjet unito alle tue preferenze di stile aiuterà il negoziante a fornirti un ventaglio ristretto di opzioni e ad evitarti di confonderti con milioni di abiti, tutti belli. Inoltre eviterai di perdere la testa per un abito che non ti puoi permettere, oltre alla delusione, sappi che difficilmente ti accontenterai di altro, quell’abito sarà sempre presente nella tua testa e qualsiasi abito acquisterai sarà sempre la tua seconda scelta.

Non dimenticare di considerare anche i soldi per gli extra che di solito vengono aggiunti al prezzo del vestito: iva, modifiche, consegna, ricami, velo, guanti ecc.

3/Non fare acquisti con troppo anticipo

Mediamente si consiglia alle spose di acquistare l’abito con almeno 6 mesidi anticipo. Sei mesi è un periodo ragionevole ma non prima … Più tempo tascorre tra l’acquisto dell’abito e il matrimonio e più fattori dovresti dover prendere in considerazione … Non solo a livello di peso, potesti prendere o perdere peso in un anno, ci sarebbe anche la possibilità di un gravidanza, l’obbligo di dover anticipare o posticipare il matrimonio per qualsiasi ragione con il rischio di acquistare un abito fuori stagione, oppure innamorarsi di un altro abito nel frattempo, oppure decidere di cambiare lo stile della cermonia, per esempio passare da un matrimonio in chiesa ad un matrimonio consacrato in spiaggia, sarebbe un vero disastro se l’abito non dovesse più intonarsi perfettamente alla cerimonia. Non correre il rischio di sbagliare!

4/Non fare acquisti all’ultimo minuto



Allo stesso modo evitate di procrastinare. Non ridurti all’ultimo mese per comprare l’abito. Trovare un abito che sembra disegnato per te è un’utopia. Non solo gli abiti da sposa richiedono tempo per essere realizzati, ma spesso richiedono anche molto tempo per essere modificati. Per non parlare del fatto che gli ordini urgenti comportano costi aggiuntivi! Fare acquisti all’ultimo minuto ti costringerà a scendere a compromessi che normalmente non faresti. Ecco perché è meglio acquistarlo con diversi mesi di anticipo.

5/Al salone porta massimo tre persone

Ovviamente, l’abito più importante della tua vita deve essere l’essenza stessa della perfezione. Porta con te poche persone, già scegliere l’abito con cui ti sposerai è difficile, immagina quanta confusione si genererebbe nel tuo cervello con 10 persone che esprimono la loro opinione contemporaneamente. Finiresti per farti assalire dai dubbi e dimenticare ciò che vuoi davvero. Il numero perfetto è da 2 a 3. Quindi porta tua madre, tua sorella e / o la tua migliore amica; saranno i tuoi migliori alleati. Ti conoscono meglio di chiunque altro e non ti influenzeranno con i loro gusti personali.

Ora sei pronta per recarti in negozio a scegliere il tuo abito da sposa perfetto. Felice shopping!