Abiti da sposa: Ecco tutte le tendenze moda del prossimo 2020

Hai deciso di sposarti ed ora è arrivato il momento più atteso da tutte le future sposine? La scelta dell’abito da sposa perfetto. Ebbene sì, care future spose, il gran giorno sta arrivando ma, noi, sappiamo bene che subito dopo il giorno delle nozze, quello più importante è sicuramente la scelta dell’abito nuziale. L’emozione di indossare il vostro abito, di sceglierlo in compagnia di vostra madre o di poche vere amiche, sorseggiando un buon bicchiere di prosecco già vi manda su di giri! La scelta dell’abito è importantissima e, deve rispecchiare il vostro essere, la vostra personalità. Dunque, prima di scegliere un abito solo perché in copertina sta benissimo alla modella, ricordatevi che voi siete diverse. Con questo non sto dicendo che siete peggiori, assolutamente, sto solo affrontando il discorso della realtà dei fatti prima che poi, una volta davanti lo specchio dell’atelier vi cadi il mondo addosso, solo perché a voi non sta bene come speravate. Ogni donna ha forme diverse ed è per questo che esistono un’infinità di abiti da sposa: ognuno creato appositamente per un fisico.Dunque prima di tutto considera la forma del tuo corpo, le tue qualità, ciò che vuoi far risaltare con il tuo abito e ciò, che invece, vuoi “camuffare”. Un abito da sposa deve farvi sentire le più belle in assoluto, la principessa più splendida che si possa desiderare! Quindi, quando andrete alle prove dell’abito, prima di scegliere qualcosa di non adatto a voi, fatevi sempre consigliare da chi fa questo di lavoro, le commesse degli atelier, coloro che già a primo acchito sanno cosa potrebbe valorizzarvi e cosa, invece, potrebbe svalorizzarvi. Ma bando alle ciance, veniamo a noi e gustatevi le nuove tendenze moda 2020: l’abito da sposa giusto per voi sarà tra questi? A voi la scelta.

Abito da sposa: ecco tutte le tendenze moda del 2020

Abiti da sposa ecco le tendenze moda 2020 (Istock Photos)

Se siete delle bride-to-be, o volete semplicemente sognare un po’, guardate la nostra selezione di abiti da sposa 2020 disegnati dagli stilisti italiani e internazionali, e leggete qui sotto la nostra guida pensata per voi. Troverete meravigliosi capi che rieditano il minimalismo in chiave romantica, abiti nuziali trasformabili o multi-uso( con un riferimento al bridal look di Chiara Ferragni), ma anche moderni completi a pantalone che stupiscono con pannelli a strascico d’effetto. La moda bridal 2020 è piena di novità, scopriamo quali sono.

Abiti da sposa con gonne vaporose a vita alta

Abito da sposa tendenze moda (Istock Photos)

Una delle tendenze per la sposa del prossimo 2020 riguarda le gonne vaporose lievemente impalpabili che sembrano danzare, bustini scolpiti che svelano seducenti décolleté e punto vita ben definito che slancia la silhouette. Un mix di romanticismo e sensualità che punta sulle linee morbide e fluttuanti che assecondano il movimento del corpo. Il focus è tutto sulle gonne o meglio sulle gonne a vita alta che allungano ed esaltano la figura femminile con estrema regalità. Ideale per spose dalla corporatura esile e piccolina. Considerati i volumi, questo tipo di abito da sposa non è adatto a tutte le costituzioni. I numerosi strati di tulle e chiffon tendono a gonfiare e creano l’illusione ottica di riempimento anche su una donna magra. Quindi è sempre bene provare più abiti di questo genere per trovare quello che vi sappia valorizzare al meglio…basta una lavorazione diversa e il tessuto crea un effetto più o meno riempitivo. Di sicuro è un abito da sposa di grande impatto!

Abito da sposa con piume

abiti da sposa tendenze moda 2020 (Istock)

Applicate sul bordo e che ricoprono la silhouette per ricreare la figura di un elegante cigno, le piume sono perfette per chi si sposa di pomeriggio e cerca un morbido volume. Una tendenza in forte aumento tra le spose del 2020, l’abito con le piume rende il giorno delle nozze chic ed elegante. Legate all’immaginario degli anni Venti, tra dame che riflettono la propria bellezza tra i lustrini degli abiti da sposa, le piume tornano al centro della scena diventando parte integrante delle mise nuziali proposte per il 2020, degli accessori e delle acconciature sposa.

Le abbiamo viste nell’ultima Bridal Fashion Week di Milano, dove hanno rappresentato l’esempio lampante del modo in cui i disegnatori riportano in auge la delicatezza di questo ornamento dal sapore vintage, mantenendo a volte il suo effetto retrò, altre volte reinterpretandolo in chiave più moderna. Le piume sono sicuramente un must degli abiti da sposa 2020 se cercate quindi un outfit originale e glamour questo è l’abito che fa per voi. Ricordate che l’abito da sposa rappresenta il cardine del look nuziale che sceglierete: dovrà esprimere la vostra personalità facendovi sentire naturali e a vostro agio, cercate pertanto di completarlo con gli accessori, come gioielli e scarpe da sposa, più adatti allo stile del vestito, affinché tutto risulti armonico. Se scegliete un abito da sposa con piumaggio, dovete stare molto attente agli accessori che dovranno essere pochi ed eleganti.

Abiti da sposa in tulle: solo per “principesse misteriose”

abiti da sposa tendenze moda (Istock)

Gonne di tulle, cappe di tulle, cappucci di tulle, pepli di tulle: non si ricerca necessariamente l’effetto “principessa”, piuttosto si gioca sull’effetto vedo-non-vedo. Dietro a una nuvola di tulle si cela la futura sposa che attende solo di essere svelata e baciata. l tulle grazie alla sua eleganza leggera e alla sua eterea inconsistenza è il tessuto che più di ogni altro incarna uno dei sogni femminili per eccellenza: vivere un giorno da vera principessa.

Sa avvolgere le sue spose come nessun altro, tra trasparenze e volumi impalpabili, proprio come nella più bella delle storie d’amore.

Gli abiti a cui riesce a dare vita questo tessuto meraviglioso, davvero unico nel suo genere, sono di vario tipo e possono vestire spose, certamente romantiche, ma dalle personalità con sfumature differenti. Possiamo trovare infatti vestiti ampi ed evanescenti per le vere sognatrici, dalle linee scivolate e morbide per tocchi dal sapore hippie chic oppure preziosi ma dal temperamento più deciso e moderno per le principesse di oggi. Le alternative sono davvero moltissime.

Il tulle, complice forse anche questa sua straordinaria versatilità nell’interpretare i più svariati tipi di fiaba, si conferma di stagione in stagione tra i punti fermi nelle scelte degli stilisti e le prossime collezioni non fanno eccezione!

Le ultime interpretazioni lo vogliono più ricco e prezioso che mai: trasparenze bon ton, contrasti materici e di volumi, trame in pizzo e applicazioni floreali ci restituiscono un tulle sontuoso e a tratti originale, che però non perde mai quell’animo intriso di poesia che lo contraddistingue.

Abiti da sposa bhoémien-chic: il pizzo macramé

Per la collezione 2020, gli stilisti bridal danno diverse alternative al tradizionale pizzo, tutte dal sapore handmade. Modelli disegnati per un matrimonio bohémien-chic. Per impreziosire un vestito da sposa, il pizzo è perfetto. Macramè, mescolato al tulle, fitto oppure appena accennato, sarà il dettaglio raffinato che coronerà di stile il grande giorno. Per non sbagliare mai, soprattutto quest’anno, punta sul pizzo, l’ultima tendenza della moda sposa del 2020 nonché lavorazione intramontabile dello stile senza tempo. Accogli il pizzo nel tuo outfit da sogno scegliendo la variante che più ti si addice. Tra la raffinatezza della tipologia detta Chantilly e il bon ton del pizzo di Bruxelles che compone fantasie floreali delicatissime, la scelta è varia e si adatta a qualsiasi personalità. Sia in versione ricca e fitta sia come sporadico dettaglio chic, il pizzo renderà l’abito dalla forma già importante qualcosa di altamente regale. Se il vestito abbonda di decorazioni di questo genere, evita di eccedere in accessori e gioielli: troppi fronzoli rischierebbero di appesantire l’effetto. Rendi protagonista l’abito, puntando sul pizzo che è sempre fresco e attuale. Se prediligete un abito con scollo a V, l’abito bianco impreziosito dal pizzo si rivela la tela ideale su cui aprire un decolleté vertiginoso. L’importante è che il resto del vestito controbilanci la scollatura, senza esagerare con altri dettagli audaci: uno scollo profondo si adatta a un abito lungo, preferibilmente a sirena. Eccedere in tagli sexy, abbinando la scollatura a una lunghezza mini, è sconsigliato, pena lo scivolone di stile. Per arginare l’effetto “vecchi merletti”, l’ideale sarebbe spezzare l’abito scegliendo per esempio la lavorazione in macramè soltanto per il top. Non dimenticarti il particolare d’epoca che non può mancare all’appello in un outfit che rievoca i ruggenti anni Venti: la collana di perle a doppio filo “si sposa” con l’atmosfera da fatidico sì più dei confetti.

Abiti da sposa colorati

Abiti da sposa tendenze moda (Istock)

I nuovi abiti da sposa colorati sono la tendenza moda del prossimo anno. Il bianco domina la bridal week 2020, ma alcune punte pastello possono piacevolmente stupire: il verde naturale, l’azzurro cielo e il rosa confetto. Per il 2020 la moda preferisce una sposa che vuole stupire e rompere gli schemi indossando abiti dai toni pastello del verde e del rosa, arricchiti da applicazioni floreali.

Abiti da sposa in stile minimalista chic

Abiti sposa tendenze moda (Istock)

La scelta di uno stile romantico minimalista prevede un taglio semplice, elegante e privo di fronzoli. Una linea pulita e un taglio impeccabile sono le parole d’ordine per l’abito romantico minimalista. Per intenderci, l’abito scelto da Meghan Markle per il suo matrimonio regale. Per le amanti della femminilità senza orpelli. Per coloro che prediligono sobrietà e raffinatezza, questo è l’abito giusto per voi. Le spose attente alle nuove tendenze sceglieranno un abito semplice, essenziale ma di classe. Per le donne che non vogliono ampi volumi il taglio pulito è quello che più vi si addice. Minimalista ed etereo l’abito da sposa cade morbido come una tunica: questo è il modello perfetto per le spose dotate di un’innata elegante femminilità.

Abiti da sposa anni ’50: effetto retò-vintage

Abiti da sposa tendenze moda (Istock)

Una delle tendenze moda in fatto di bridal look è senz’altro lo stile anni ’50. Un effetto retrò vintage, per quelle spose che vogliono adattare uno stile glamour ispirato, magari all’abito della propria nonna. Questo stile è amato da quelle donne sofisticate, eleganti amanti dei bottoncini. Il tratto distintivo per questo genere di abito sono appunto microbottoncini, merletti e ricami, uno stile inconfondibile adatto a quelle donne formose che vogliono far risaltare la loro femminilità.

Abiti da sposa stile maschile: il blazer dress

abiti da sposa tendenze moda (Istock)

Per le amanti del rigore e per chi non rinuncia mai al blazer o ai pantaloni, neanche per dire si: giacca doppiopetto in cady e gonna lunga con spacco. Coordinato al completo o nella versione più contemporanea come blazer dress, questo capo viene interpretato in modo magistrale dagli stilisti bridal. Geometrie perfette, tagliate su misura e tessuti di prima qualità, sono gli ingredienti prescelti per questo capo-icona che ora diventa un must per le spose moderne che cercano qualcosa di nuovo. Il completo pantalone giacca è adatto per quelle spose che “portano i pantaloni” nella coppia, amanti dell’eleganza raffinata, donne in carriera che vogliono lasciare un’impronta austera nel giorno del sì. Nei classici colori bianco, avorio ma anche pastello, il blazer dress è perfetto accompagnato da un’acconciatura alta dalle forme definite. In questo caso no al velo da sposa, sì al capello. Per le amanti dello strascico, di tendenza quest’anno è il Tailleur elegante con strascico. Il più classico completo pantalone bianco viene rieditato in chiave couture grazie a pepli lunghissimi che diventano un discreto strascico che accompagna la sposa. Non potranno più dire “Si è sposata con un semplice completo“. Ma la vera novità in passerella quest’anno sono gli Shorts. Avete letto bene, “shorts”. I pantaloncini sono apparsi in passerella, nonché la vera e grande novità tra gli abiti da sposa 2020. Da provare come tailleur o tuta. Questa ultima versione ci ricorda il bridal look di Chiara Ferragni. Scegliete una jumpsuit ricamata, ricca di dettagli, da indossare con una maxi gonna in tulle: quest’ultima la potete togliere dopo il “sì” per festeggiare con amici e parenti.

Abiti da sposa in stile nuovo Rinascimento

Abiti da sposa tendenze moda (Istock)

Le parole d’ordine per un abito da sposa in stile nuovo Rinascimento sono: micro fiori stampati o ricamati, maniche voluminose e drammatiche, romantici drappeggi, le spose 2020 possono prendere spunto dai dipinti del ‘500. Direttamente dai dipinti, la sposa in stile rinascimentale porta ampie maniche, vita alta e uno scollo profondo. I ricami sono d’obbligo, leggeri ed eleganti, l’abito in stile rinascimentale lascia scoperte le caviglie ma solo nel davanti. Lo strascico, fine e leggero, lungo e delicato, portato castamente all’indietro lasciando scoperto il volto. Da abbinare un acconciatura sobria, le trecce perfettamente arrotolate in due chignon e una catenella di fiori o pietre a coronare il capo. Solo per vere amanti dell’arte, del sobrio, dell’eleganza senza tempo. Se vuoi stare aggiornata con le nuove tendenze matrimonio e sposa CLICCA QUI!

Tendenze sposa 2020: cosa c’è di nuovo? Abiti da sposa tendenze moda Fonte: Istock Photos Abiti da sposa tendenze moda Fonte: Istock Photos

Le tendenze sposa 2020 sono le seguenti:

Fiocco

Cintura

Applicazioni in rilievo e punti luce su girocollo e spalle

Plissé e tulle, con grande attenzione alle maniche balloon in chiffon

Vestiti nuvola

Plumetis

Effetto t-shirt

Tessuti lurex

Ramage floreale

Spacco

Questi elencati sono alcune tra le più rilevanti tendenze moda sposa del prossimo anno 2020. Ricordandovi che, la scelta del vostro abito da sposa deve rispecchiare il vostro carattere, la vostra personalità e il vostro modo di concepire l’amore. Una volta indossato l’abito giusto per voi, ve ne accorgerete perché l’emozione sarà travolgente! Auguri!

