Perdere peso: come accellerare il metabolismo con il caffè e la cannella

Ecco un metodo scientificamente provato per perdere peso bevendo caffè

La perdita di peso non è sempre piacevole, soprattutto quando si ha molto peso da eliminare. Purtroppo i metodi che portano a questi risultati sono spesso pericolosi per la salute e non garantiscono effetti duraturi. Tuttavia, è possibile perdere peso in modo ragionevole, gustando i pasti senza frustrazioni.

La scienza ha dimostrato che il consumo di caffè con cannella ogni mattina accelera il metabolismo e favorisce la perdita di peso. Scopri come usare questa ricetta dimagrante.

Ricetta dimagrante del caffè alla cannella per accellerare il metabolismo

Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti ha dimostrato che il consumo di caffeina favorisce la riduzione del grasso corporeo. La cannella, secondo uno studio del Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong, in Cina, ridurrebbe il peso corporeo ed è un modo naturale e non tossico per ridurre l’obesità. Inoltre, la cannella è ricca di antiossidanti e fibre alimentari; Questi ultimi aumenterebbero la sensazione di sazietà secondo uno studio. Inoltre, la cannella attiverebbe la termogenesi che può combattere l’obesità, come dimostrato in questo altro studio.

Altri benefici della cannella

Secondo uno studio della Facoltà di industria agroindustriale in Malesia, la cannella avrebbe molti benefici. Quando bevi questa bevanda, il tuo corpo gode di molti altri benefici della cannella. La cannella quindi agisce come:

antiossidante

antimicrobico

antinfiammatorio

antidiabetico

Altri benefici del caffè

È stato dimostrato attraverso uno studio che il consumo di caffè ridurrebbe i fattori di rischio per il diabete di tipo 2 e le malattie del fegato.

La combinazione di questi due alimenti in una sola bevanda ti consentirà quindi di accelerare il metabolismo e di eliminare più facilmente le cellule adipose. Tuttavia è necessario seguire le istruzioni d’uso alla lettera, nonché le avvertenze.

Aggiungendo solo mezzo cucchiaino di cannella, la tua tazza di caffè mattutina essa si trasformerà in una bevanda energetica, promuovendo la combustione delle cellule adipose. Questa tazza di caffè alla cannella non solo ti farà perdere i chili in più, ma ti darà anche una dose di energia che ti aiuterà a fare tutto il necessario per trascorrere una buona giornata.

Preparazione della bevanda

Ingredienti

– Acqua bollente

– Due cucchiaini di caffè macinato

– Mezzo cucchiaino di cannella

Metodo di preparazione

Prepara la tua tazza di caffè come al solito, aggiungi mezzo cucchiaino di cannella, mescola tutto, quindi goditi il ​​tuo drink a colazione.

Altri suggerimenti per perdere peso in modo efficace

Pratica un’attività fisica regolare

Resta idratato

Non saltare i pasti

Controlla l’apporto calorico giornaliero

Concediti il ​​tempo necessario per perdere i chili in più

Regola il tuo sonno

Promuovi una dieta equilibrata

Rimuovi bibite e dolci

Ridurre la quantità di sale nei pasti

Mangia fino a due frutti al giorno

Elimina i cibi fritti e grassi dalla tua dieta

Preferisci i pasti cucinati a casa

Non privarti, ma non abusare

Mangia abbastanza verdura, proteine ​​e cibi ricchi di amido ogni giorno

Avvertenze:

Il consumo di caffè non è raccomandato per le donne in gravidanza.

Un eccesso di caffè può causare difficoltà respiratorie, insonnia, stress e ansia costanti e palpitazioni.

Il consumo di cannella può essere pericoloso per le persone con insufficienza renale o epatica.

